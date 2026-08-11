SBB kallar vd-byte odramatiskt – marknaden håller inte med

Marknaden tog inte lugnt emot beskedet, aktien föll omkring 8 procent under måndagseftermiddagen och har därefter återhämtat en del av tappet.

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Styrelseordförande Lennart Sten, som är den enda företrädare för bolaget som kommenterat bytet, tonar ned dramatiken. Han beskriver skiftet som en naturlig följd av att SBB (börskurs SBB) i dag är ett annat bolag än när Synnes tog över mitt i skuldkrisen 2023.

”I min värld som styrelseordförande är det här ett av de mest odramatiska vd-skiften jag har varit med och genomfört. Alla har varit överens”, säger Lennart Sten till EFN.

Vd:n talar bara på X

Bilden av samsyn kompliceras dock av att Leiv Synnes själv inte lämnat något citat i pressmeddelandet och inte gått att nå för kommentar. Hans enda uttalanden har kommit via svar på inlägg på X.

”Jag började ’på dagen’ och slutade ’på dagen’ – ödet ger och tar”, skriver Synnes, som uppger att han inte har något nytt jobb på gång och att han får tolv månaders avgångsvederlag plus tolv månaders uppsägningstid.

Han äger enligt egen uppgift aktier för cirka 34,6 miljoner kronor i SBB-sfären och avser inte att sälja i nuläget.

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Att en avgående vd väljer sociala medier framför pressmeddelandet, och lämnar bolaget utan ordnad övergång, har fått flera kommentatorer att ifrågasätta den officiella bilden.

Både Di:s och EFN:s analytiker pekar på att förfarandet snarare antyder att det skurit sig mellan Synnes och styrelsen eller huvudägarna Ilija Batljan och Kjell Inge Røkke. Något sådant har dock varken bekräftats av bolaget eller av Synnes själv.