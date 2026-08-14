Musk-effekten: Nu tjänar vd:ar 5 387 gånger mer än sina anställda

Norska oljefonden reagerar

Mönstret bekräftas indirekt av en separat Reuters-intervju denna vecka med Nicolai Tangen, vd för norska oljefonden, världens största statliga förmögenhetsfond med 2,3 biljoner dollar under förvaltning och i snitt 1,5 procent ägande i alla globala börsbolag.

Tangen varnar för en bredare urholkning av aktieägares rättigheter, där regelverk alltmer gynnar grundare och insiders framför oberoende investerare.

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Hårdare konkurrens om noteringar

En förklaring, menar han, är hårdnande konkurrens mellan börser om nya noteringar: ”Det är stark konkurrens om att få de här nya börsintroduktionerna, och därför tillåter man fler avsteg från det normala än vi sett tidigare.”

Fonden nämner SpaceX, där man nyligen köpt in sig med en 1,22-miljardersdollar-post, som exempel: Musk kontrollerar över 80 procent av rösterna och är samtidigt ordförande, vd och teknikchef.

Skillnad för svenska vd:ar

I Sverige är bilden en helt annan skala. Enligt Aktiespararens genomgång av 384 börsbolag låg snittersättningen för svenska vd:ar på 9,2 miljoner kronor under 2023, med Lifcos Per Waldemarsson i topp på 62 miljoner kronor, följd av Assa Abloys Nico Delvaux (49 miljoner) och Volvo Cars Jim Rowan (46 miljoner).

Kvoten mellan vd-lön och genomsnittsanställd ligger i Sverige på uppskattningsvis 12–15 gånger, jämfört med 200 gånger i USA redan innan Musk-effekten räknas in.

Ericsson-ersättningen väckte reaktioner

Ericssons avgående vd Börje Ekholm fick över 100 miljoner kronor 2025. Det var en ökning på 43 procent.

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Den höjda ersättningen kom samtidigt som bolaget varslade 1 600 anställda i Sverige. Något som väckte stark kritik från fackligt håll.

Statliga vd:ar sticker ut

Kritiken är minst lika hård mot statligt ägda bolag, där staten, alltså skattebetalarna, är ägare. Vattenfalls vd Anna Borg toppar listan bland svenska statliga bolagschefer med en månadslön på 1 604 000 kronor under 2025, en ökning med 65 000 kronor jämfört med året innan.

Kritiker har länge ifrågasatt nivån: när Vattenfall gjorde rekordvinster under elkrisen, samtidigt som hushåll kämpade med skyhöga elpriser, kallade energibranschtidningen Energinyheter ersättningsnivån ”ett gigantiskt imageproblem” för bolaget.

Postnords vd i skottgluggen

Postnords vd Annemarie Gardshol har mött ännu skarpare kritik. Efter två raka år med löneökningar på omkring 20 procent tjänade hon 935 000 kronor i månaden 2023. Detta samtidigt som fackförbundet Seko Posten fick höra att det inte fanns pengar till mer än 2,7 procents löneökning för brevbärarna.

”Det är provocerande och jag förstår att våra medlemmar tycker att det är orättvist”, sa Sekos ordförande Sandra Svensk till Sveriges Radio Ekot. Postnords styrelseordförande försvarade höjningarna med att Gardshols lön ursprungligen satts för lågt och behövde korrigeras till en mer marknadsmässig nivå.

Aktieägare röstar sällan emot

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Precis som i USA röstar svenska aktieägare sällan emot ersättningsförslagen: styrelsernas riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare klubbas nästan alltid igenom på bolagsstämmorna, även om enskilda extrempaket ibland möter tydligare motstånd.