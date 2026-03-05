Här är strategierna för att lyckas på det nya jobbet

Att byta jobb har blivit allt vanligare i takt med tekniska skiften och globaliseringen.

Enligt magasinet Fast Company har de äldsta på den amerikanska arbetsmarknaden i snitt haft tolv olika jobb under sina karriärer. Men hur säkerställer man att starten på ett nytt jobb blir så bra som möjligt?

Var öppen med kunskapsluckor

En framgångsfaktor som lyfts fram av tidningen svenska Chef är att inte vara rädd för att visa vad man inte kan.

Att vara transparent med sina kunskapsluckor kan faktiskt vinna kollegors respekt snabbare än att försöka imponera med allt man redan vet. Det skapar också möjligheter att lära sig nya saker.