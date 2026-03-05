Kommunikation och ödmjukhet är nycklarna till att snabbt bli en tillgång på din nya arbetsplats.
Här är strategierna för att lyckas på det nya jobbet
Att byta jobb har blivit allt vanligare i takt med tekniska skiften och globaliseringen.
Enligt magasinet Fast Company har de äldsta på den amerikanska arbetsmarknaden i snitt haft tolv olika jobb under sina karriärer. Men hur säkerställer man att starten på ett nytt jobb blir så bra som möjligt?
Avslöjat: Arbetsgivare läser inte längre din jobbansökan
Många jobbsökare sitter i timmar och filat på CV och personliga brev. Det är numera ett tillvägagångssätt som knappast ger resultat.
Var öppen med kunskapsluckor
En framgångsfaktor som lyfts fram av tidningen svenska Chef är att inte vara rädd för att visa vad man inte kan.
Läs även: Analys: 48 000 nya jobb på Sveriges försvarssatsning. Dagens PS
Att vara transparent med sina kunskapsluckor kan faktiskt vinna kollegors respekt snabbare än att försöka imponera med allt man redan vet. Det skapar också möjligheter att lära sig nya saker.
Lyssna in innan du agerar på nya jobbet
Att lyssna mer än man pratar är ett annat viktigt råd.
Art Markman på Fast Company menar att en nyanställd bör tänka som en jazzmusiker, skriver Chef. Först bör man lyssna in rytmen i en ny konstellation innan man själv börjar spela.
Missa inte: Akademiker arbetslösa – företag vill ha yrkesfolk. Realtid
Även om man är anställd för sin kompetens behöver man förstå i vilket sammanhang kunskapen ska tillämpas.
Vikten av de första 90 dagarna
Donna Morris, personalchef på Walmart med nästan tio års erfarenhet i ledande positioner, betonar vikten av de första 90 dagarna.
Hon uppmanar nyanställda att fokusera på kommunikation och tydlighet.
”Under de första 90 dagarna, gör så mycket du kan för att verkligen förstå vilka du kommer att arbeta med, hur de arbetar och vad som förväntas”, säger hon till CNBC.
Läs även: Här går åtta av tio till jobbet – trots sjukdom. Dagens PS
Morris rekommenderar att man skriver ner sin uppfattning om förväntningarna och delar dem med sin chef för att säkerställa att båda är på samma sida.
Rådet framstår som särskilt relevant i ljuset av att nästan hälften av anställda upplever att deras chefer inte förstår dem eller deras arbete. Det enligt en undersökning från HR-plattformen The Predictive Index.
Konsekvensen är att många anställda missas för löneökningar och spännande projekt. Något som hade kunnat undvikas genom tydligare kommunikation tidigt i anställningen.