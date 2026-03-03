Akademiker arbetslösa – företag vill ha yrkesfolk

Högskoleutbildade tar allt större plats i arbetslöshetsstatistiken, medan företagen upplever störst brist på yrkesarbetare.

Dålig matchning, helt enkelt.

”Vi behöver dimensionera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov”, säger Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv.

Vartannat år gör Svenskt Näringsliv sin stora rekryteringsenkät bland medlemsföretagen. Trendmässigt svarar företagen att det blivit svårare att hitta rätt när de ska anställa, även om det legat ganska still senaste åren.

”Oavsett konjunktur så säger företagen att det är svårt att hitta rätt kompetens”, säger Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning på arbetsgivarorganisationen.

En av fyra rekryteringsförsök misslyckas helt, enligt enkäten som besvarats av 5 000 företag. Svårast att hitta är yrkesutbildad arbetskraft.

”Vi har väldigt ont om plåtslagare som exempel”, säger hon.

”Inte sett tidigare”

ANNONS

Några effekter blir att befintlig personal får jobba mer och att arbetsgivarna får ändra kraven.

”Företagen utbildar mer själva nuförtiden”, säger Bernhardsen.

Och hittas inte rätt formell kompetens:

”Så gör det att egenskaper och erfarenheter blir desto viktigare.”

Det här blir dyrare för företagen, konstaterar hon och får medhåll av Jonas Jegers, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Almega som i en egen studie konstaterar att andelen högskoleutbildade arbetslösa stiger i de tio största städerna.

”Den trenden är något vi inte har sett tidigare”, säger han.