Vartannat år gör Svenskt Näringsliv sin stora rekryteringsenkät bland medlemsföretagen. Trendmässigt svarar företagen att det blivit svårare att hitta rätt när de ska anställa, även om det legat ganska still senaste åren.
Akademiker arbetslösa – företag vill ha yrkesfolk
Högskoleutbildade tar allt större plats i arbetslöshetsstatistiken, medan företagen upplever störst brist på yrkesarbetare.
Dålig matchning, helt enkelt.
”Vi behöver dimensionera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov”, säger Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv.
”Oavsett konjunktur så säger företagen att det är svårt att hitta rätt kompetens”, säger Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning på arbetsgivarorganisationen.
En av fyra rekryteringsförsök misslyckas helt, enligt enkäten som besvarats av 5 000 företag. Svårast att hitta är yrkesutbildad arbetskraft.
”Vi har väldigt ont om plåtslagare som exempel”, säger hon.
”Inte sett tidigare”
Några effekter blir att befintlig personal får jobba mer och att arbetsgivarna får ändra kraven.
”Företagen utbildar mer själva nuförtiden”, säger Bernhardsen.
Och hittas inte rätt formell kompetens:
”Så gör det att egenskaper och erfarenheter blir desto viktigare.”
Det här blir dyrare för företagen, konstaterar hon och får medhåll av Jonas Jegers, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Almega som i en egen studie konstaterar att andelen högskoleutbildade arbetslösa stiger i de tio största städerna.
”Den trenden är något vi inte har sett tidigare”, säger han.
Varslade ingenjörer
I Stockholm som exempel är nästan varannan inskriven arbetslös hos arbetsförmedlingen en person med eftergymnasial utbildning.
Han nämner flera stora varsel senaste halvåret som enligt honom ger stöd för tesen.
”Ett stort varsel från Scania i Södertälje på 750 personer, samtliga tjänstemän, många välutbildade. Du har varsel på 2 000 på Volvo i Göteborg. Det är ingenjörer rakt av”, säger Jonas Jegers.
Ovanpå det ett stort varsel på telekomkoncernen Ericsson, högutbildade ingenjörer.
”Det alla har gemensamt är att det är strukturella omvandlingar och inte konjunkturella”, säger Jegers.
Högsta på länge
Hans poäng är att det måste bli billigare att behålla och utbilda personal i tider där utvecklingen går allt snabbare, det vill säga lägre skatter och avdragsrätt för vidareutbildning.
Mia Bernhardsen konstaterar också att arbetslösheten bland akademiker är den högsta på länge. Enligt Saco, den högsta på 20 år eller runt 100 000 personer, enligt statistik från i höstas.
Bernhardsen vill inte gå så långt som att säga att Sverige har för många högskoleutbildade, men att utbildningssystemet är fel utformat, inte efter arbetsmarknadens behov.
”Det är hög tid att uppvärdera yrkesutbildningarna.”
Gymnasial yrkesutbildning är fortsatt den kompetens som flest företag letar efter, 42 procent av arbetsgivarna anger det.
31 procent av företagen anger efterfrågan på eftergymnasial yrkesutbildning.
Behovet av högskoleutbildad kompetens ligger relativt stabilt över tid, 29 procent.
31 procent av företagen ställer inga formella utbildningskrav.
Cirka 5 000 företag har svarat på enkäten. Svarsfrekvensen var 27 procent.
Källa: Svenskt Näringsliv