Anna Sjöström: ”Det är ofta chefen som dricker mest”

Det spelade ingen roll att morfadern levde sina sista 20 år som nykter, tystnaden låg ändå kvar som en skugga över familjen. Och den följde med Anna in i yrkeslivet.

Idag arbetar hon med att utbilda arbetsplatser om alkohol, ett ämne som fortfarande väcker obehag, skam och tystnad.

”Vi tänker förebyggande när det handlar om barn. Men när det kommer till vuxna, och särskilt när det handlar om alkohol, slutar vi prata helt”, säger hon.

Bakfyllan är en säkerhetsrisk

Anna började sin karriär inom Försvarsmakten. Där mötte hon först en hård och grabbig kultur där alkohol var en självklarhet.

Med tiden såg hon hur synen på alkohol förändrades. Bakfylla på jobbet började betraktas som en säkerhetsrisk, inte ett individuellt problem.

Hon minns särskilt en chef som sa:

”Det spelar ingen roll hur bra våra säkerhetsrutiner är om folk kommer bakfulla till jobbet.”

Den insikten har följt henne sedan dess. Än I dag möter hon arbetsplatser där alkoholkulturen är stark men få vågar prata om den.

