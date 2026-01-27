När författaren och KBT-terapeuten Anna Sjöberg växte upp pratade ingen om alkohol. Trots att hennes morfar hade utvecklat alkoholism, var det ett ämne man inte pratade om.
Anna Sjöström: ”Det är ofta chefen som dricker mest”
Det spelade ingen roll att morfadern levde sina sista 20 år som nykter, tystnaden låg ändå kvar som en skugga över familjen. Och den följde med Anna in i yrkeslivet.
Idag arbetar hon med att utbilda arbetsplatser om alkohol, ett ämne som fortfarande väcker obehag, skam och tystnad.
”Vi tänker förebyggande när det handlar om barn. Men när det kommer till vuxna, och särskilt när det handlar om alkohol, slutar vi prata helt”, säger hon.
Bakfyllan är en säkerhetsrisk
Anna började sin karriär inom Försvarsmakten. Där mötte hon först en hård och grabbig kultur där alkohol var en självklarhet.
Med tiden såg hon hur synen på alkohol förändrades. Bakfylla på jobbet började betraktas som en säkerhetsrisk, inte ett individuellt problem.
Hon minns särskilt en chef som sa:
”Det spelar ingen roll hur bra våra säkerhetsrutiner är om folk kommer bakfulla till jobbet.”
Den insikten har följt henne sedan dess. Än I dag möter hon arbetsplatser där alkoholkulturen är stark men få vågar prata om den.
Kvinnor drabbas hårdast
När Anna utbildar chefer och medarbetare lyfter hon ofta hur alkoholkulturen slår olika mot kvinnor och män.
Män dricker fortfarande dubbelt så mycket som kvinnor, enligt en studie från Systembolaget. Men de sociala konsekvenserna kan drabba kvinnor hårdare.
”När omdömet försvinner blir kvinnor mer utsatta. Har de själva druckit blir det svårare att värja sig”, säger hon.
Chefer dricker ofta mest
Anna möter ofta chefer som säger att de inte har några alkoholproblem på sin arbetsplats. ”Det är för att du inte ser dem ännu”, brukar hon svara.
Enligt Anna saknar många chefer insyn i hur alkoholkulturen faktiskt fungerar i vardagen, och just den blindheten gör problemen svårare att upptäcka.
Samtidigt visar en studie från Systembolaget att chefer i genomsnitt dricker mer än andra grupper.
”Varför det ser ut så vet jag inte. Men gissningsvis handlar det om höga förväntningar, representation och stress”, säger Anna.
Att avstå från alkohol i sociala sammanhang väcker ibland starka reaktioner, och den nedärvda alkoholkulturen på en arbetsplats kan ha stor betydelse för personer som riskerar att få större problem.
Här spelar chefens eget förhållande till alkohol en särskilt viktig roll. Om chefen dricker mycket för egen del riskerar det att sätta normen för hela arbetsplatsens alkoholkultur.
Vi fokuserar på fel grupp
I Sverige riktas mycket av alkoholpolitiken och arbetsplatsstödet mot dem med de allvarligaste problemen. Men enligt Anna är det en missriktad strategi.
Forskning visar att det finns ungefär 300 000 personer med alkoholberoende i Sverige. Samtidigt befinner sig 3 miljoner i riskzonen.
För att minska risken att fler får stora problem behöver vi jobba förebyggande.”
Ett första steg är att börja prata. Anna avfärdar idén om ”tidiga tecken”.
”Det finns inga tidiga tecken. Det är en myt. När du ser tecken är det redan sent”, konstaterar hon.
En tystnad som kostar miljarder
När Anna föreläser brukar rummet bli obekvämt tyst. Hon märker hur ämnet fortfarande är laddat, trots att arbetsplatser i dag pratar mer öppet om både hälsa och psykisk ohälsa.
”Vi måste prata om alkohol i samma sammanhang. Det är en säkerhetsfråga, en arbetsmiljöfråga och en ekonomisk fråga”, säger hon.
Bakfylla kostar arbetsgivare 15 000 kronor per anställd och år. Det är pengar som få arbetsgivare ens vet att de förlorar.
Jag dricker själv men på ett hållbart sätt
Anna är noga med att inte moralisera. Hon tycker om att dricka vin, men dricker på ett medvetet och hållbart sätt.
”Det finns ett vansinnigt tryck från omgivningen. Därför behöver vi prata om hur vi förhåller oss till alkohol, inte om vi dricker eller inte.”
Boken som ska bryta tystnaden kring alkohol
Nyligen gav hon ut en bok som heter just Alkohol på jobbet.
Boken är ett försök att bryta den tystnad som präglat både hennes egen uppväxt och många arbetsplatser hon möter.
