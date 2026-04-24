Svenska kodaren når miljarder användare – från vinden i Huddinge

Globalt projekt drivs från vinden i Huddinge

Fri källkod har länge funnits i olika former, men själva begreppet open source kom först 1998 och har blivit en central del av den digitala utvecklingen.

Det finns miljontals projekt, varav tiotusentals projekt används av många och uppdateras friskt. Daniel menar att allt finns i open source, om du tänker på en funktion eller en lösning så är det redan någon som bygger på det.

Och även om ett globalt projekt som cURL kan drivas från en vind i Huddinge betyder det inte att det är småskaligt. Tvärtom är spen source en avgörande byggsten för den komplexa värld vi tar för givet i dag.

Daniel förklarar att det i grunden handlar om rätten att använda och förändra källkoden för sina egna syften. Du kan se exakt vad programmet gör. Idag bygger i princip all modern mjukvara och digital infrastruktur på open source.

Utan den här bottenplattan av gemensam kod skulle hela det digitala samhället, som vi känner det, sluta fungera.

Europa är fortfarande världsledande

I dag pratas det ofta om att Europa förlorar det digitala racet mot USA och Kina. Men i fallet med open source ligger vi i framkant. Något som Daniel och många andra menar är till stor fördel för oss när vi vill återta vår digitala suveränitet.

”Europa är redan ledande inom open source; tittar man på de flesta stora projekt så ser man att det är väldigt mycket européer inblandade. Vi har ett bra läge, men vi måste använda den kompetensen för att bygga nya tjänster och se till att vi inte låser in oss”, säger Daniel och fortsätter:

”Digital suveränitet handlar ju om att vi ska kunna fortsätta erbjuda tjänster på vilket ställe vi vill utan att bli beroende av en enskild aktör. Det är därför initiativ som den tyska Sovereign Tech Fund är så intressanta – de går in och finansierar kritisk infrastruktur så att den förblir öppen, och nu håller EU på att starta en motsvarande fond på europeisk nivå.”

Daniel själv är ordförande för ”European open source academy”, en nystartad organisation med EU-stöd som ska bidra till utvecklingen av open source och som bland annat delar ut priser.

”Senast gav vi det stora priset till Greg Kroah-Hartman, som är en av de absoluta nyckelpersonerna bakom Linux. Men ambitionen är också att hjälpa EU-kommissionen att förstå betydelsen av open source och vad man faktiskt behöver göra för att hjälpa till. Det går direkt tillbaka till frågan om digital suveränitet.”

Projektet cURL firar 30 år i år. (Bild: Curl.se)

Framtiden för open source

Daniel menar att vi behöver satsa mer på den här typen av lösningar. Det är både säkrare och billigare, men kräver också finansiering.

Utmaningen är att vi har en infrastruktur som är värd miljarder, men där finansieringen ofta hänger på enskilda eldsjälar och osäkra affärsmodeller. Om vi vill ha säker och pålitlig mjukvara i våra bilar och sjukhus kan vi inte bara förutsätta att den skapas gratis på någons fritid. Det krävs en ekonomisk infrastruktur som matchar den tekniska betydelsen.

I dag är man till exempel tre personer som är engagerade på heltid med cURL, däribland Daniel själv. Den huvudsakliga intäktskällan är en slags rådgivningsavtal där flitiga cURL-användare får regelbunden hjälp av projektet. Utöver det får man in lite pengar från frivilliga donationer.

”Jag lever drömmen, absolut. Jag startade det här för nästan 30 år sedan och nu jobbar jag med det på heltid. Det finns väl en del idealism i det hela eftersom jag gillar konceptet, och det är ju inte så att jag blir snuskigt rik på det här även om alla har min kod i fickan eller i bilen varje dag. Men jag sitter inte i någon fattigstuga heller; jag tjänar bra och jag klarar mig, så det går ingen nöd på mig. Det är klart att alla fokuserar på pengarna, men för min del är det bara roligt att jag kan hålla på med det här trots att jag inte drar in de där stora summorna själv.”

Dessutom ser han hur utvecklingen inom AI både stärker open source-projekt, men också skapar nya utmaningar som mycket väl kan betyda att man behöver skjuta till mer resurser till större projekt. Mer om detta i intervjuns andra del.