Experten: "Betala dem extremt generöst"

Karriär & ledarskap

"Entreprenörer kan inte bara tänka på sig själva längre"

Entreprenörer måste lyfta blicken och arbeta för samhällets bästa. Det säger Lisa Lundström, som har prisats som årets kvinnliga entreprenör. Tillverkning av industriugnar är inte någon kvinnodominerad bransch. När EY Entrepreneur Of The Year delade ut priset Entrepreneurial Winning Women under en gala i Blå hallen var det dock till en vinnare som är verksam i …