Mammans oro: Sonen valde avloppsrör före akademin

AI förändrar arbetsmarknaden snabbt. Hantverksyrken ses som ett tryggare yrkesval jämfört kontorsjobb som riskerar att automatiseras. Yrken som rörmokare och elektriker kräver färdigheter som AI än så länge inte lyckats framställa.

Ökad efterfrågan – men hård konkurrens

Efterfrågan på hantverksyrken ökar, inte minst på grund av AI-boomen. skriver Futurism. Utbyggnaden av datacenter kräver stora mängder elektriker och byggarbetare. Prognoser pekar på ett stort behov av ny arbetskraft de kommande åren.

Samtidigt är vägen in inte självklar. Lärlingsplatser är få och konkurrensen hård. I vissa regioner är antalet sökande långt fler än vad branschen kan ta emot.

Tuff verklighet bakom bilden

Men hantverksyrken innebär en krävande vardag. En tidigare rörmokare beskriver arbetet som fysiskt utmattande och svårt att kombinera med ett hållbart liv på sikt.

Det skapar en tydlig kontrast. Å ena sidan framställs dessa yrken som framtids-säkra. Å andra sidan innebär de ofta slitiga arbetsvillkor.

I en intervju med Financial Times säger en läkare att hon kände skuld när hennes son valde att bli rörmokare i stället för att följa en akademisk bana. Valet utmanar en lång tradition där föräldrar uppmuntrat barn att utbilda sig bort från fysiskt arbete.

Ny syn på arbete växer fram

AI-utvecklingen lyfter fram en bredare diskussion om värdet av olika yrken. Hantverksyrken får ökad respekt, samtidigt lever gamla normer om status och utbildning kvar.

Frågan är inte bara vilka jobb som finns kvar, utan också vilka val människor faktiskt är beredda att göra.