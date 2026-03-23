AI kopierar McKinsey – men missar det som gör råden värda miljoner

Bakom rörelsen står bland annat AI-startupen Vercel, värderat till över 9 miljarder dollar, som driver ett öppet bibliotek med återanvändbara förmågor för AI-agenter.

Just nu innehåller biblioteket nästan 90 000 sådana ”skills”, förmågor. Allt från textredigering och kodgranskning till konsultstil problemlösning, skriver Business Insider.

Minst fyra av dem är märkta med termen ”mckinsey” och 26 med termen ”consultant”.

Ska jobba som McKinsey

Just den förmåga som benämns som ”mckinsey-consultant” är mycket populär.

Den laddades upp i januari och installeras i snitt 445 gånger i veckan. Verktyget är ursprungligen byggt för Anthropics AI-modell Claude och guidar AI:n genom att definiera problem, generera hypoteser, analysera data och producera presentationer, i linje med hur en typisk McKinsey-konsult arbetar.

Men en verklig, livs levande, McKinsey-konsult är inte så imponerad. Arvind Vasudevan, tidigare anställd på firman, granskade verktyget på Business Insiders begäran och konstaterade att det missar poängen med vad strategikonsulter faktiskt tillför.

”En stor del av värdet ligger i de frågor konsulterna ställer och de samtal de för, som hjälper till att klargöra tänkandet, avslöja outtalade antaganden och säkerställa djupgående analys. Inget av det sker i den här agenten, som kör en uppsättning standardanalyser utan det sokratiska ifrågasättandet, säger Vasudevan till Business Insider.