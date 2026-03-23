Utvecklare världen över bygger nu AI-verktyg som ska efterlikna arbetet hos välrenommerade konsultfirmor. Trenden väcker frågor om vad som egentligen skiljer en McKinsey-konsult från en algoritm.
AI kopierar McKinsey – men missar det som gör råden värda miljoner
Bakom rörelsen står bland annat AI-startupen Vercel, värderat till över 9 miljarder dollar, som driver ett öppet bibliotek med återanvändbara förmågor för AI-agenter.
Just nu innehåller biblioteket nästan 90 000 sådana ”skills”, förmågor. Allt från textredigering och kodgranskning till konsultstil problemlösning, skriver Business Insider.
Minst fyra av dem är märkta med termen ”mckinsey” och 26 med termen ”consultant”.
Ska jobba som McKinsey
Just den förmåga som benämns som ”mckinsey-consultant” är mycket populär.
Den laddades upp i januari och installeras i snitt 445 gånger i veckan. Verktyget är ursprungligen byggt för Anthropics AI-modell Claude och guidar AI:n genom att definiera problem, generera hypoteser, analysera data och producera presentationer, i linje med hur en typisk McKinsey-konsult arbetar.
Men en verklig, livs levande, McKinsey-konsult är inte så imponerad. Arvind Vasudevan, tidigare anställd på firman, granskade verktyget på Business Insiders begäran och konstaterade att det missar poängen med vad strategikonsulter faktiskt tillför.
”En stor del av värdet ligger i de frågor konsulterna ställer och de samtal de för, som hjälper till att klargöra tänkandet, avslöja outtalade antaganden och säkerställa djupgående analys. Inget av det sker i den här agenten, som kör en uppsättning standardanalyser utan det sokratiska ifrågasättandet, säger Vasudevan till Business Insider.
Den tysta kunskapen går förlorad
Tanmai Gopal, vd för AI-plattformen PromptQL, pekar på ett strukturellt problem: McKinseys team spenderar veckor inbäddade i ett företag för att förstå hur det faktiskt fungerar,undantagen, den tysta kunskapen, definitioner som skiljer sig mellan avdelningar.
Den kontexten är vad som gör råden värda miljoner.
Frågan om AI:ns framtid inom konsultbranschen engagerar också storbolagen själva. Rob Hornby och David Garfield, co-vd:ar på konsultfirman AlixPartners, skriver i The Times att branschen inte kommer att försvinna. Men att den måste anpassa sig.
De jämför med redovisningsprofessionen, som överlevt decennier av automatisering genom att röra sig uppåt i värdekedjan.
Ett historiskt mönster som upprepar sig
Enligt de två författarna pekar historien på ett mönster: dramatiska förutsägelser om jobförluster, viss automatisering, men sedan en branschanpassning mot mer komplex och värdeskapande verksamhet.
De menar att konsultfirmor som fokuserar på forskning och analys är mer exponerade mot automatisering, medan de som arbetar med strategiskt tänkande, förändringsledning och implementering har bättre förutsättningar att överleva.
”Det är inte AI utan något distinkt mänskligt som avgör konsultbranschens framtid: förtroende, skriver Hornby och Garfield”.