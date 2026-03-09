Ekonomer och jurister toppar lönelistan – de ökar mest

Akavias årliga löneenkät, som bygger på svar från 45 000 yrkesverksamma medlemmar, visar att medianlönen för förbundets akademiker nu ligger på 58 000 kronor i månaden. Det motsvarar en ökning på 4,5 procent jämfört med föregående år.

Missa inte: Svenskar jobbar mest i Norden – får ändå lägst lön. Realtid

Ekonomerna toppar löneligan med en medianlön på 61 500 kronor, följda av it-akademiker på 59 800 kronor och jurister på 58 300 kronor. Längre ner på listan återfinns personalvetare (54 400 kronor), samhällsvetare (52 700 kronor) och kommunikatörer (51 000 kronor).

Starkt lyft för juristerna

Störst lönelyft fick dock juristerna, vars löner ökade med 5,1 procent. Även chefer inom Akavias medlemskår hade en stark utveckling med 4,8 procent och en medianlön på 79 900 kronor.

Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia, ser positivt på utvecklingen.

”Det är glädjande att samtliga Akavias professioner fortsatt har stark löneutveckling. Deras bidrag till verksamheterna ska också visa sig i lönekuvertet, säger han i en kommentar.

Läs även: Listan/De betalar högst lön i din kommun. Dagens PS

ANNONS

Enligt Akavias chefsekonom Charlotte Tarschys innebär årets löneökningar en tydlig återhämtning av köpkraften, efter de senaste årens höga inflation och stigande räntor.

”Det tyder på att akademisk kompetens generellt fortsätter värderas högt av arbetsgivare trots den svagare arbetsmarknaden”, säger Tarschys.