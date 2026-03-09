Ekonomer har fortsatt högst lön bland Sveriges akademiker, men det är juristerna som sticker ut med störst löneökning. Det visar ny statistik från fack- och professionsförbundet Akavia.
Ekonomer och jurister toppar lönelistan – de ökar mest
Akavias årliga löneenkät, som bygger på svar från 45 000 yrkesverksamma medlemmar, visar att medianlönen för förbundets akademiker nu ligger på 58 000 kronor i månaden. Det motsvarar en ökning på 4,5 procent jämfört med föregående år.
Ekonomerna toppar löneligan med en medianlön på 61 500 kronor, följda av it-akademiker på 59 800 kronor och jurister på 58 300 kronor. Längre ner på listan återfinns personalvetare (54 400 kronor), samhällsvetare (52 700 kronor) och kommunikatörer (51 000 kronor).
Starkt lyft för juristerna
Störst lönelyft fick dock juristerna, vars löner ökade med 5,1 procent. Även chefer inom Akavias medlemskår hade en stark utveckling med 4,8 procent och en medianlön på 79 900 kronor.
Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia, ser positivt på utvecklingen.
”Det är glädjande att samtliga Akavias professioner fortsatt har stark löneutveckling. Deras bidrag till verksamheterna ska också visa sig i lönekuvertet, säger han i en kommentar.
Enligt Akavias chefsekonom Charlotte Tarschys innebär årets löneökningar en tydlig återhämtning av köpkraften, efter de senaste årens höga inflation och stigande räntor.
”Det tyder på att akademisk kompetens generellt fortsätter värderas högt av arbetsgivare trots den svagare arbetsmarknaden”, säger Tarschys.
Kontrast mellan sektorer och regioner
Statistiken visar också tydliga skillnader mellan sektorer och regioner.
Privat sektor erbjuder högst medianlön med 65 000 kronor, jämfört med 53 800 kronor i statlig och 52 800 kronor i kommunal sektor. Geografiskt ligger Stockholm i topp med 62 100 kronor i medianlön, följt av Göteborg (57 500 kronor) och Malmö-Lund (57 000 kronor).
Akavia samlar 145 000 akademiker inom sex utbildningsinriktningar: ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, personalvetenskap, it och kommunikation.