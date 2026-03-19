Skämdes över att ha blivit uppsagd – nu lever hon ett nytt liv

Den 34-åriga amerikanen Michelle Le har väckt uppmärksamhet med ett inlägg i sociala medier.

Hon har nämligen valt att dela sin resa från techbranschen tillbaka till sitt tidigare arbete som veterinärtekniker.

Det har slagit an en sträng hos många, och det verkar som att hennes erfarenhet speglar en växande verklighet där fler tvingas anpassa sig till en mer osäker arbetsmarknad.

”Skämdes i början”

Efter att ha blivit uppsagd från sitt jobb som dataanalytiker agerade Michelle Le snabbt.

Inom några veckor återvände hon till en deltidsroll som legitimerad veterinärtekniker, ett yrke hon tidigare arbetat inom i nästan ett decennium.

Tack vare sin erfarenhet och kvarvarande licens kunde hon snabbt komma in i arbetet och säkra en stabil inkomst.

Först upplevde hon situationen som ett personligt bakslag, berättar hon.

”Till en början skämdes jag över att bli uppsagd. Jag brukade scrolla igenom Linkedin och bli avundsjuk när jag såg mina kollegor skriva om sina nya jobb och framåtblick. Samtidigt städade jag upp efter sjuka djur, och jag kände att jag var tillbaka där jag började”, skriver hon i en personlig essä på CNBC.