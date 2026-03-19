Att bli uppsagd kan ofta vara förknippat med negativa känslor, som skam och oro. Men en kvinnas erfarenhet visar att det inte måste vara så.
Skämdes över att ha blivit uppsagd – nu lever hon ett nytt liv
Den 34-åriga amerikanen Michelle Le har väckt uppmärksamhet med ett inlägg i sociala medier.
Hon har nämligen valt att dela sin resa från techbranschen tillbaka till sitt tidigare arbete som veterinärtekniker.
Det har slagit an en sträng hos många, och det verkar som att hennes erfarenhet speglar en växande verklighet där fler tvingas anpassa sig till en mer osäker arbetsmarknad.
”Skämdes i början”
Efter att ha blivit uppsagd från sitt jobb som dataanalytiker agerade Michelle Le snabbt.
Inom några veckor återvände hon till en deltidsroll som legitimerad veterinärtekniker, ett yrke hon tidigare arbetat inom i nästan ett decennium.
Tack vare sin erfarenhet och kvarvarande licens kunde hon snabbt komma in i arbetet och säkra en stabil inkomst.
Först upplevde hon situationen som ett personligt bakslag, berättar hon.
”Till en början skämdes jag över att bli uppsagd. Jag brukade scrolla igenom Linkedin och bli avundsjuk när jag såg mina kollegor skriva om sina nya jobb och framåtblick. Samtidigt städade jag upp efter sjuka djur, och jag kände att jag var tillbaka där jag började”, skriver hon i en personlig essä på CNBC.
Lägre inkomst
Med tiden förändrades dock hennes perspektiv. Hon började i stället se beslutet som ett uttryck för motståndskraft och förmåga att anpassa sig.
I sitt nuvarande arbete utför Michelle Le en rad uppgifter, från att ta hand om djur och assistera vid operationer till administrativa sysslor.
Trots att inkomsten är lägre än i hennes tidigare yrke har hon kunnat använda sina tekniska kunskaper för att förbättra arbetsflöden.
Stärkt kompetenser
Bland annat har hon utvecklat enklare system som effektiviserar medicindosering och andra rutiner på kliniken.
Hennes resa visar hur kompetenser kan vara överförbara mellan olika branscher. Färdigheter som problemlösning, kommunikation och noggrannhet har visat sig värdefulla både inom teknik och djurvård.
Samtidigt har arbetet inom vården stärkt hennes förmåga att hantera människor i känsliga situationer, berättar hon.
Fick syrliga kommentarer
Berättelsen belyser också hur omgivningens reaktioner kan påverka individers syn på sina karriärval. Michelle Le mötte skepsis från vissa håll.
”När jag kom tillbaka till sjukhuset sved ”vad var det jag sa”-kommentarerna. Men jag insåg att de människor som försökte undergräva mig också var de som inte hade stöttat mitt karriärbyte från första början”, skriver hon.
Trots motgången ser hon inte sin framtid som begränsad. I stället betraktar hon sin nuvarande situation som ett tillfälligt steg i en längre karriärresa.
