Teknikrevolutionen som gör de äldre till vinnare

ai
Det är inte de äldre som står i skottlinjen för AI:s tunga artilleri på arbetsmarknaden, menar en expert. (Foto: Eric Gay/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Det brukar vara de yngre som har mest att vinna på stora teknikskiften. När det gäller AI visar dock allt mer forskning att det inte stämmer.

Att AI kommer att förändra arbetsmarknaden och ersätta en del jobb är de flesta forskare överens om. Men det råder oenighet om hur det egentligen kommer att slå.

Den nya forskningen från Stanfordekonomen Erik Brynjolfsson visar ett oväntat mönster i hur artificiell intelligens påverkar arbetsmarknaden.

Till skillnad från tidigare teknikskiften är det inte de äldre som halkar efter – utan de unga, skriver Svenska Dagbladet.

Minskat kraftigt

I studien Canaries in the Coal Mine har Brynjolfsson och hans kollegor analyserat omfattande data från lönehanteringsföretaget ADP.

Resultaten visar att den snabba spridningen av AI-verktyg slår hårdast mot yngre och nyanställda inom kunskapsintensiva yrken som programmering, kundtjänst och finans.

I dessa sektorer har sysselsättningen bland yngre minskat med upp till 20 procent.

Förklaringen ligger delvis i hur AI-systemen tränas. Modellerna byggs ofta på erfarenheter och data från mer rutinerade medarbetare.

”Finns inte nedskriven”

När yngre kollegor får tillgång till dessa verktyg kan de snabbt effektivisera sitt arbete – men själva behovet av deras roll minskar samtidigt.

De äldre, vars kunskap ligger till grund för systemen, blir däremot svårare att ersätta. Deras erfarenhet och intuitiva förståelse av kunder, processer och sammanhang kan inte återskapas i kod.

”Den typen av tyst kunskap finns inte nedskriven någonstans”, säger Brynjolfsson.

Kräver mer erfarenhet

Brynjolfssons forskning pekar på att den tysta kunskap som uppstår efter många år i yrket – den som inte finns dokumenterad eller går att lära ut via maskininlärning – har blivit en ny konkurrensfördel.

AI klarar uppgifter som är regelstyrda och repeterbara, men inte de nyanser som kräver mänsklig omdömesförmåga.

Mönstret är tydligt även inom programmering. De enklare, strukturella delarna av kodarbete automatiseras snabbt, medan de mer konceptuella och kreativa uppgifterna fortsatt kräver erfarenhet, som Reuters har rapporterat om.

Kan skapa en diskrepans

Resultatet blir att yngre medarbetare får svårare att etablera sig, samtidigt som veteraner med djup förståelse för helheten stärks i sina positioner.

Brynjolfsson varnar för att effekterna på sikt kan skapa en tudelad arbetsmarknad, där yngre får svårt att komma in och äldre blir oumbärliga.

Samtidigt ser han möjligheter: företag som använder AI som ett stöd snarare än en ersättning för människor lyckas bättre både produktivitetsmässigt och organisatoriskt.

AIArbetsmarknadJobb
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

