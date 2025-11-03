Teknikrevolutionen som gör de äldre till vinnare

Att AI kommer att förändra arbetsmarknaden och ersätta en del jobb är de flesta forskare överens om. Men det råder oenighet om hur det egentligen kommer att slå.

Den nya forskningen från Stanfordekonomen Erik Brynjolfsson visar ett oväntat mönster i hur artificiell intelligens påverkar arbetsmarknaden.

Till skillnad från tidigare teknikskiften är det inte de äldre som halkar efter – utan de unga, skriver Svenska Dagbladet.

Minskat kraftigt

I studien Canaries in the Coal Mine har Brynjolfsson och hans kollegor analyserat omfattande data från lönehanteringsföretaget ADP.

Resultaten visar att den snabba spridningen av AI-verktyg slår hårdast mot yngre och nyanställda inom kunskapsintensiva yrken som programmering, kundtjänst och finans.

I dessa sektorer har sysselsättningen bland yngre minskat med upp till 20 procent.

Förklaringen ligger delvis i hur AI-systemen tränas. Modellerna byggs ofta på erfarenheter och data från mer rutinerade medarbetare.