Anställda ser vad chefen gör – och då spelar det ingen roll vad som sägs. Det menar ledarskapsexperten Roger Martin som hjälper bolag att förändra sin kultur.
Därför misslyckas konsulter med att förändra kulturen
Mest läst i kategorin
AI – din nya coach inför löneförhandlingen
Nina Jansdotter, beteendevetare och coach, ger här bra tips på hur du kan använda AI nästa gång du ska löneförhandla. AI är ett kraftfullt verktyg i många karriärsammanhang – till exempel när du vill förbereda dig inför en löneförhandling. Att prata om pengar väcker ofta starka känslor och kan göra löneförhandlingen stressande för många, enligt …
Chefer avslöjar värsta karriärfällorna
Tre vd:ar pekar ut misstagen som kan dig drömjobbet – och varför teknisk kompetens inte räcker när teamet ska fungera. Vårdplattformen Wisps vd Monica Cepak har en testfråga som hon alltid ställer: Beskriv det svåraste problemet du löst på jobbet – och hur du gjorde det. Börjar kandidaten rabbla ”jag, jag, jag” vet Cepak att …
De faller offer för arbetsmarknadens paradox
Att ha gott om erfarenhet brukar normalt räknas som ett plus i jobbsökandet. Men på USA:s tuffa arbetsmarknad kan det ligga en i fatet. USA:s arbetsmarknad genomgår just nu en omvälvning som slår hårt mot en viss typ av profil. Företag som tidigare talade om att ”banta organisationen” går nu längre och skär bort hela …
Generation Z flyr universiteten
Högre utbildning i USA blir bara dyrare samtidigt som jobb försvinner på grund av AI. Unga väljer därför andra vägar framåt. Förtroendet för det amerikanska högskolesystemet rasar i en oroväckande takt. Sju av tio amerikaner anser att högre utbildning är på väg åt fel håll, en markant ökning från 56 procent år 2020, enligt ny …
Toppchefer talar ut om tuffa baksidan: "Kunde inte ana"
De tjänar mest och får flest rubriker, men de är också mycket ensamma. Det erkänner en rad framgångsrika vd:ar. Att leda några av världens mest inflytelserika företag innebär makt, inflytande och ekonomisk framgång. Men det har också sina baksidor, där en en växande känsla av ensamhet pekas ut som särskilt ansträngande. Allt fler företagsledare vittnar …
Att förändra ett företags kultur är en av de svåraste uppgifterna en ledning kan ta sig an.
Trots att man ofta tar in dyra konsulter och genomföra stora förändringar i organisationen misslyckas många företag med att uppnå en verklig kulturförändring.
En ny analys av managementexperten Roger Martin argumenterar för att orsaken ligger i hur företag angriper problemet, med ett för litet fokus på relationer på arbetsplatsen, skriver Fast Company.
Använder samma mall
Stora konsultbolag som Bain, BCG och McKinsey erbjuder sig ofta att förändra kulturen på arbetsplatsen, ofta med fokus på system, styrning och mätbara resultat.
Dessa initiativ betraktas som ”wholesale”-lösningar – centrala, övergripande insatser som kan skalas snabbt men som sällan leder till djupgående förändring.
Enligt Martin är detta just problemet. Han menar att kultur inte förändras genom nya policydokument eller omorganisationer, utan genom hur människor i organisationen interagerar med varandra i vardagen.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Mellanmänskliga relationer viktiga
Kärnan i resonemanget är begreppet ”styrmekanismer” – de formella, interpersonella och kulturella krafter som tillsammans formar ett företags beteendemönster.
De formella mekanismerna består av strukturer och processer, medan de kulturella handlar om gemensamma tolkningar och värderingar.
Mellan dessa finns det mellanmänskliga planet, där samspelet mellan människor avgör hur formella beslut faktiskt omsätts i handling. Det är i dessa relationer som verklig kultur uppstår – och kan förändras.
”Fungerar inte alls”
Martin framhåller att ledarskapets beteende är avgörande. Anställda observerar noggrant hur chefer agerar i möten, beslutssituationer och vardagliga samtal.
”För att förändra kultur måste du ändra ditt eget ledarskapsbeteende. Det finns inget alternativ. Devisen ”gör som jag säger, inte som jag gör” fungerar lika bra i företag som det fungerar med barn – alltså inte alls”, skriver Martin.
Får inte varaktig effekt
Om ledningen konsekvent uppträder i linje med de värderingar man vill främja, sprids dessa beteenden snabbt genom organisationen. Förändringen sker alltså ”på detaljnivå”, inte genom centrala kampanjer.
I praktiken innebär det att en ledare som vill skapa en mer samarbetsinriktad kultur måste visa samarbete i varje interaktion.
Att försöka förändra kulturen genom videotal, nya processer eller omorganisationer leder däremot sällan till varaktig effekt.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.