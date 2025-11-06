Realtid
Därför misslyckas konsulter med att förändra kulturen

konsulter
Det kan vara svårt att förändra en kultur på ett företag, särskilt utan genomtänkta metoder. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025

Anställda ser vad chefen gör – och då spelar det ingen roll vad som sägs. Det menar ledarskapsexperten Roger Martin som hjälper bolag att förändra sin kultur.

Att förändra ett företags kultur är en av de svåraste uppgifterna en ledning kan ta sig an.

Trots att man ofta tar in dyra konsulter och genomföra stora förändringar i organisationen misslyckas många företag med att uppnå en verklig kulturförändring.

En ny analys av managementexperten Roger Martin argumenterar för att orsaken ligger i hur företag angriper problemet, med ett för litet fokus på relationer på arbetsplatsen, skriver Fast Company.

Använder samma mall

Stora konsultbolag som Bain, BCG och McKinsey erbjuder sig ofta att förändra kulturen på arbetsplatsen, ofta med fokus på system, styrning och mätbara resultat.

Dessa initiativ betraktas som ”wholesale”-lösningar – centrala, övergripande insatser som kan skalas snabbt men som sällan leder till djupgående förändring.

Enligt Martin är detta just problemet. Han menar att kultur inte förändras genom nya policydokument eller omorganisationer, utan genom hur människor i organisationen interagerar med varandra i vardagen.

Mellanmänskliga relationer viktiga

Kärnan i resonemanget är begreppet ”styrmekanismer” – de formella, interpersonella och kulturella krafter som tillsammans formar ett företags beteendemönster.

De formella mekanismerna består av strukturer och processer, medan de kulturella handlar om gemensamma tolkningar och värderingar.

Mellan dessa finns det mellanmänskliga planet, där samspelet mellan människor avgör hur formella beslut faktiskt omsätts i handling. Det är i dessa relationer som verklig kultur uppstår – och kan förändras.

”Fungerar inte alls”

Martin framhåller att ledarskapets beteende är avgörande. Anställda observerar noggrant hur chefer agerar i möten, beslutssituationer och vardagliga samtal.

”För att förändra kultur måste du ändra ditt eget ledarskapsbeteende. Det finns inget alternativ. Devisen ”gör som jag säger, inte som jag gör” fungerar lika bra i företag som det fungerar med barn – alltså inte alls”, skriver Martin.

Får inte varaktig effekt

Om ledningen konsekvent uppträder i linje med de värderingar man vill främja, sprids dessa beteenden snabbt genom organisationen. Förändringen sker alltså ”på detaljnivå”, inte genom centrala kampanjer.

I praktiken innebär det att en ledare som vill skapa en mer samarbetsinriktad kultur måste visa samarbete i varje interaktion.

Att försöka förändra kulturen genom videotal, nya processer eller omorganisationer leder däremot sällan till varaktig effekt.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

