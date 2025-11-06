Därför misslyckas konsulter med att förändra kulturen

Att förändra ett företags kultur är en av de svåraste uppgifterna en ledning kan ta sig an.

Trots att man ofta tar in dyra konsulter och genomföra stora förändringar i organisationen misslyckas många företag med att uppnå en verklig kulturförändring.

En ny analys av managementexperten Roger Martin argumenterar för att orsaken ligger i hur företag angriper problemet, med ett för litet fokus på relationer på arbetsplatsen, skriver Fast Company.

Använder samma mall

Stora konsultbolag som Bain, BCG och McKinsey erbjuder sig ofta att förändra kulturen på arbetsplatsen, ofta med fokus på system, styrning och mätbara resultat.

Dessa initiativ betraktas som ”wholesale”-lösningar – centrala, övergripande insatser som kan skalas snabbt men som sällan leder till djupgående förändring.

Enligt Martin är detta just problemet. Han menar att kultur inte förändras genom nya policydokument eller omorganisationer, utan genom hur människor i organisationen interagerar med varandra i vardagen.