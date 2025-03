JP Morgan-chefen: "Företaget bestämmer – inte individen"

Karriär & ledarskap

Youtube-stjärnan: Detta gör dig ovärderlig för chefen

Att hitta en medarbetare med denna egenskap är som att stöta på en ”enhörning” – det menar Youtube-profilen och framgångssagan MrBeast. Youtube-stjärnan Jimmy Donaldson, mer känd som MrBeast, deltog nyligen i podcasten The Diary Of A CEO. Under intervjun uttryckte han sin frustration över att lägga tid på att träna någon i sex månader – …