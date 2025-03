Bank-vd: Tre dagars arbetsvecka införs inom min livstid

Banken har bytt huvudkontor

Atom Bank har också extremt flexibla villkor när det gäller att befinna sig fysiskt på kontoret. Anställda behöver inte vara inne alls om de inte vill.

Nyligen har Atom Bank flyttat sitt huvudkontor från Durham till Newcastle. Banken har då lagt fokus på att göra hela första våningen till en öppen planyta, ungefär som en restaurang.

Idén är att medarbetare som kommer in till kontoret gör det för att tala med andra, inte för att stänga in sig på ett eget rum. Trots den flexibla kontorspolicyn väljer Mark Mullen själv att åka in till kontoret fyra dagar i veckan.

”Jag älskar att vara där”, säger han till The Times.