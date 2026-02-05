Arbetsgivare förbjuder distansarbete – anställda i uppror

Allt fler stora företag i USA kräver nu att anställda ska arbeta på kontoret fem dagar i veckan.

Det är inte något som går hem hos anställda, där undersökningar visar att det är den minst populära arbetsformen.

Det kan nu bli en tvistefråga mellan arbetsgivare och anställda framöver, menar experter.

Föredrar hybridarbete

Nya kontorsmandat från amerikanska bolag som Stellantis och Home Depot följer en växande trend där arbetsgivare stramar åt sina regler för distansarbete, skriver CNBC.

Det sker i takt med att arbetsmarknaden kyls av och maktbalansen förskjuts till arbetsgivarnas fördel.

Enligt aktuell statistik kräver omkring en tredjedel av alla amerikanska företag heltidsnärvaro på kontoret.

Samtidigt visar undersökningar att en överväldigande majoritet av arbetstagarna, särskilt yngre generationer, föredrar hybridarbete som kombinerar kontors- och distansdagar.