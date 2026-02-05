När arbetsmarknaden står mer still är det lättare för arbetsgivaren att sätta villkoren. Det är ett skäl till att fler nu kallas tillbaka till kontoren – mot sin vilja.
Arbetsgivare förbjuder distansarbete – anställda i uppror
Allt fler stora företag i USA kräver nu att anställda ska arbeta på kontoret fem dagar i veckan.
Det är inte något som går hem hos anställda, där undersökningar visar att det är den minst populära arbetsformen.
Det kan nu bli en tvistefråga mellan arbetsgivare och anställda framöver, menar experter.
Föredrar hybridarbete
Nya kontorsmandat från amerikanska bolag som Stellantis och Home Depot följer en växande trend där arbetsgivare stramar åt sina regler för distansarbete, skriver CNBC.
Det sker i takt med att arbetsmarknaden kyls av och maktbalansen förskjuts till arbetsgivarnas fördel.
Enligt aktuell statistik kräver omkring en tredjedel av alla amerikanska företag heltidsnärvaro på kontoret.
Samtidigt visar undersökningar att en överväldigande majoritet av arbetstagarna, särskilt yngre generationer, föredrar hybridarbete som kombinerar kontors- och distansdagar.
Yngre gillar inte kontoret
Intresset för helt kontorsbaserat arbete är som lägst bland generation Z och millennials, som tillsammans utgör mer än hälften av den amerikanska arbetskraften.
Trots detta känner många anställda sig pressade att acceptera striktare närvarokrav. Svag jobbtillväxt under 2025 och en ökning av långtidsarbetslösheten har gjort arbetsmarknaden mer osäker.
Färre arbetstagare uppger nu att de är villiga att säga upp sig vid ett krav på återgång till kontoret, jämfört med för ett år sedan.
Många är missnöjda
Utvecklingen tyder på att många väljer trygghet framför flexibilitet, även om missnöjet består.
Experter varnar för att denna anpassning kan ske till priset av lägre engagemang och ökad risk för utbrändhet.
Särskilt yngre anställda, som är vana vid flexibilitet men ofta har kortare anställningstid och mindre trygghet, riskerar att känna sig mindre motiverade och mindre knutna till sina arbetsgivare.
Kan säga upp sig
Flera mätningar visar redan på sjunkande engagemang bland yngre grupper, med försämrade upplevelser av stöd, utveckling och tillhörighet på arbetsplatsen.
Samtidigt kan hårdare kontorskrav leda till att vissa grupper lämnar sina jobb.
Forskning pekar på att högpresterande och mer erfarna medarbetare är mer benägna att säga upp sig vid obligatorisk heltidsnärvaro, liksom föräldrar med omsorgsansvar och personer med behov av anpassningar på arbetsplatsen.
