Att köpa en bil på Amazon har amerikaner redan hunnit vänja sig vid. Nu är det britternas tur att erbjudas samma möjlighet.
Amazon utmanar Europas bilhandlare – etablerar sig på brittiska marknaden
Amazon har redan erövrat e-handeln, men nu tar man steget in på den brittiska bilmarknaden.
I början av 2027 lanserar den amerikanska e-handelsjätten tjänsten Amazon Autos i Storbritannien, med Hyundai som första bilmärke.
Det blir första gången som Amazon säljer bilar utanför USA.
Kan göra konkurrensen tuffare
Satsningen riktar sig mot en brittisk fordonsmarknad värd över 200 miljarder pund om året och kan innebära ökad konkurrens för både traditionella bilhandlare och digitala återförsäljare, skriver The Guardian.
Genom Amazon Autos ska brittiska kunder kunna söka bland nya och begagnade bilar, jämföra priser, undersöka finansieringsalternativ och reservera fordon direkt på plattformen.
Själva köpet kommer däremot att slutföras hos en fysisk återförsäljare.
Inledningsvis kommer tjänsten att erbjuda nya Hyundai-modeller med förbränningsmotorer och hybriddrift. Begagnade bilar kommer att tillhandahållas genom den brittiska återförsäljarkedjan Vertu Motors.
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Finns i 150 städer
Amazon uppger att fler bilmärken och återförsäljare kommer att presenteras inför lanseringen.
Amazon Autos lanserades i USA i slutet av 2024 och finns nu i 150 amerikanska städer. Plattformen samarbetar med tusentals bilhandlare och erbjuder fordon från 35 olika bilmärken.
Hyundai var även Amazons första samarbetspartner på den amerikanska marknaden.
Enligt den sydkoreanska biltillverkningens vd José Muñoz har samarbetet bidragit till att nå nya kundgrupper.
78 procent av försäljningen hos återförsäljarna som påverkats av Amazon har gått till kunder som tidigare inte köpt Hyundai.
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En ny marknad för bolaget
Beskedet fick omedelbara reaktioner på Londonbörsen. Aktien i Autotrader, Storbritanniens största webbplats för bilförsäljning, föll med 3 procent efter nyheten.
Samtidigt steg Vertu Motors aktie med 4 procent. Bolaget meddelade även nya förvärv av bilhandlare.
För Amazon innebär satsningen en expansion inom en av få stora konsumentmarknader där bolaget ännu inte etablerat någon betydande verksamhet.
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