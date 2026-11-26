Amazon har redan erövrat e-handeln, men nu tar man steget in på den brittiska bilmarknaden.

I början av 2027 lanserar den amerikanska e-handelsjätten tjänsten Amazon Autos i Storbritannien, med Hyundai som första bilmärke.

Det blir första gången som Amazon säljer bilar utanför USA.

Kan göra konkurrensen tuffare

Satsningen riktar sig mot en brittisk fordonsmarknad värd över 200 miljarder pund om året och kan innebära ökad konkurrens för både traditionella bilhandlare och digitala återförsäljare, skriver The Guardian.

Genom Amazon Autos ska brittiska kunder kunna söka bland nya och begagnade bilar, jämföra priser, undersöka finansieringsalternativ och reservera fordon direkt på plattformen.

Själva köpet kommer däremot att slutföras hos en fysisk återförsäljare.

Inledningsvis kommer tjänsten att erbjuda nya Hyundai-modeller med förbränningsmotorer och hybriddrift. Begagnade bilar kommer att tillhandahållas genom den brittiska återförsäljarkedjan Vertu Motors.

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