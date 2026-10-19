AI ska förhandla din lön – Anthropic tar hjälp av advokater

Anthropic, bolaget bakom AI-modellen Claude, för samtal med advokatbyråer om ett problem som saknar tydlig förebild: hur AI-agenter ska förhandla för att få bästa möjliga affär åt den människa de företräder. Det rapporterar Financial Times.

Enligt två personer med insyn som tidningen talat med vill bolaget förstå hur advokater agerar vid förhandlingsbordet, alltså hur de driver sin klients sak och samtidigt respekterar att utfallet ska vara rimligt.

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Det gäller allt från att pruta på en vara och lösa tvister med kundtjänst till att förhandla fram ett bättre lönebud.

Ett signerat uppdrag

En idé som Anthropic har undersökt är att låta användaren skriva under ett dokument som bekräftar agentens uppdrag och vilka regler den ska följa, enligt en person nära bolaget som FT talat med. Juridiskt påminner det om en fullmakt.

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Bolaget väger också hur ofta agenten ska stämma av med sin uppdragsgivare under en förhandling, och hur misstänksam den ska vara mot andra AI-agenter utan att bli ”paranoid”, enligt samma källa.

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Redan i april konstaterade Anthropic att de policymässiga och rättsliga ramverken för AI som gör affärer åt oss ännu inte finns. Anthropic ville inte kommentera uppgifterna för FT.

Satsningen sker samtidigt som bolaget förbereder vad som kan bli historiens största börsnotering, med AI-agenter i centrum av strategin.