Rapport: Unga svenskar tror på utbildning trots en osäker framtid

Utbildningsviljan bland unga är fortsatt stark. Samtidigt uppger 38 procent av de tillfrågade att de tror att deras generation kommer att få sämre levnadsvillkor än generationen före dem.

Läs mer: Organisationen: Gen Z är inte redo för arbetslivet. Realtid

Tror på sin egen framtid

Trots oron för generationens framtidsutsikter är unga betydligt mer optimistiska när det gäller sin egen framtid. Tre av fyra ser positivt på framtiden och 74 procent tror att de kommer att kunna skapa det liv de önskar.

”Det är en intressant dubbelhet. Unga tror starkt på sin egen förmåga att skapa det liv de vill ha, samtidigt som de är betydligt mer tveksamma till sin generations framtidsutsikter”, säger Therese Bohlin, vd för IHM Business School.

Läs också: Här är de välbetalda jobben som behövs för att hålla AI-boomen vid liv. Realtid

Intresse viktigast vid utbildningsval

När Generation Z väljer utbildning är intresset för området den viktigaste faktorn. Därefter följer goda karriärmöjligheter och möjligheten till hög inkomst.

ANNONS

Undersökningen är en del av IHMpact Report 2026, som kartlägger svenskarnas syn på bland annat utbildning, karriär, kompetensutveckling och framtid, med särskilt fokus på Generation Z.

Läs också: Forskaren slår hål på myten – Gen Z vill visst göra karriär. Realtid