Den brittiska storbyrån Freshfields diskuterar att knoppa av sin AI-enhet, ta in externa investerare och på sikt börsnotera den. Som jämförelse används AI-bolag som svenska Legora, och byråns ledning menar att man redan är bättre.
Vill utmana svenska miljardsuccén Legora – avslöjas av tabbe i internt mejl
Det framgår av interna mejl som Financial Times har tagit del av.
I ett mejl till Ethan Klingsberg, som leder byråns amerikanska corporate- och M&A-verksamhet, skriver Freshfields globala managing partner Alan Mason att han lägger mycket arbete på att göra AI-verksamheten till en separat juridisk person. Målet är att den ska kunna ta in externa investerare eller noteras.
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Enligt Mason har två Wall Street-banker redan hört av sig om saken.
Mejlväxlingen blev känd när Mason under helgen av misstag vidarebefordrade den till en intern sändlista som når hela byrån. Mejlet återkallades snabbt, men flera mottagare hann ta skärmdumpar, uppger FT.
”Bättre än Harvey och Legora”
Enheten det gäller, Freshfields Lab, utvecklar AI-verktyg för byråns jurister och klienter. Verktygen används bland annat för dokumentanalys, hantering av stora tvister och due diligence.
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I mejlen hävdar Mason att legaltech-bolag i dag värderas till 25–40 gånger omsättningen. Därför bör byrån enligt honom låta AI-intäkterna gå genom ett separat bolag. Klingsberg bedömer att ett sådant bolag ”förmodligen” skulle vara värt miljarder. Han pekar ut storbolag med stora juristavdelningar som tänkbara kunder.
”Vi är bättre än Harvey och Legora!”, skriver han.
Klingsberg vill också att byrån agerar snabbt, eftersom konkurrenterna snart kommer ikapp och värderingsmultiplarna då sjunker. Som investerare vill han se respekterade och sofistikerade aktörer, vilket enligt mejlen ”förmodligen” utesluter statliga fonder från Mellanöstern.
Mycket tidigt skede
Till FT säger Klingsberg att idén slog honom först förra veckan och att diskussionerna befinner sig i ett mycket tidigt skede. Det är inte säkert att de leder någonstans.
Verktygen har ännu inte sålts till andra företag eller konkurrerande byråer. Enligt Klingsberg är en stor fråga om de behåller sitt värde när de ska arbeta med andra byråers data i stället för Freshfields egna, säger han till tidningen.
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Freshfields slöt i april ett fleråriga avtal med Anthropic om att ta fram juridiska AI-verktyg. Enligt Global Legal Post kan verktygen på sikt säljas till andra advokatbyråer.
Så ser den svenska måttstocken ut
Legora grundades i Stockholm 2023 och tog i mars in 550 miljoner dollar till en värdering på 5,55 miljarder dollar. Bolaget har sedan dess vuxit snabbt. Den årligen återkommande intäkten passerade 200 miljoner dollar i september, en fördubbling på ett halvår, enligt Dealroom.
Realtids beräkning visar att den senast bekräftade värderingen motsvarar knappt 28 gånger de återkommande intäkterna. Det ligger inom det spann som Mason anger. I augusti uppgav Lawyer Monthly att Legora förhandlade om ny finansiering till en värdering på minst 10 miljarder dollar. Med dagens intäkter skulle multipeln i så fall bli omkring 50.
Den amerikanska rivalen Harvey värderas till 15,5 miljarder dollar, enligt FT.
Legoras AI-plattform används av advokatbyråer och bolagsjurister för att granska avtal, göra research och skriva utkast. Det är samma typ av rutinarbete som Freshfields Lab nu vill sälja till andra.
Advokatbranschen tävlar om att ligga före när AI förändrar sektorn. Byråerna köper system från bolag som Harvey och Legora och bygger samtidigt egna verktyg. Än så länge klarar tekniken inte de mest kvalificerade uppdragen, men den används allt mer för juniorarbete som avtalsskrivning och due diligence.