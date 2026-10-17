Vill utmana svenska miljardsuccén Legora – avslöjas av tabbe i internt mejl

Det framgår av interna mejl som Financial Times har tagit del av.

I ett mejl till Ethan Klingsberg, som leder byråns amerikanska corporate- och M&A-verksamhet, skriver Freshfields globala managing partner Alan Mason att han lägger mycket arbete på att göra AI-verksamheten till en separat juridisk person. Målet är att den ska kunna ta in externa investerare eller noteras.

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Enligt Mason har två Wall Street-banker redan hört av sig om saken.

Mejlväxlingen blev känd när Mason under helgen av misstag vidarebefordrade den till en intern sändlista som når hela byrån. Mejlet återkallades snabbt, men flera mottagare hann ta skärmdumpar, uppger FT.

”Bättre än Harvey och Legora”

Enheten det gäller, Freshfields Lab, utvecklar AI-verktyg för byråns jurister och klienter. Verktygen används bland annat för dokumentanalys, hantering av stora tvister och due diligence.

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I mejlen hävdar Mason att legaltech-bolag i dag värderas till 25–40 gånger omsättningen. Därför bör byrån enligt honom låta AI-intäkterna gå genom ett separat bolag. Klingsberg bedömer att ett sådant bolag ”förmodligen” skulle vara värt miljarder. Han pekar ut storbolag med stora juristavdelningar som tänkbara kunder.

”Vi är bättre än Harvey och Legora!”, skriver han.

Klingsberg vill också att byrån agerar snabbt, eftersom konkurrenterna snart kommer ikapp och värderingsmultiplarna då sjunker. Som investerare vill han se respekterade och sofistikerade aktörer, vilket enligt mejlen ”förmodligen” utesluter statliga fonder från Mellanöstern.