16 nov.
2026

Realtid
Realtid.se
Fastigheter

Fastighetsägare krävde mark i annans förrättning – får själva betala

Den som kräver mark i en annans förrättning kan få betala notan. (Foto: Lantmäteriet, Natasja Kamenjasevic)
Johan Colliander

Johan Colliander

Grannen skulle få en bit kommunal mark. Då dök en annan fastighetsägare upp och ville ha marken i stället. Nu står det klart att det är den fastighetsägaren som får betala för försöket.

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