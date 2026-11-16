Fastighetsägare krävde mark i annans förrättning – får själva betala

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, avgjorde striden i Nacka den 10 november. Den som blandar sig i en annans lantmäteriförrättning och kräver marken för egen del får själv stå för kostnaderna om kravet inte går igenom.

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Det går inte att överklaga domen.

Kommunen och grannen var överens

Från början verkade det enkelt. Nacka kommun och ägarna till en bostadsfastighet hade kommit överens om att en remsa gatumark skulle läggas till bostadstomten. Kommunens lantmäterimyndighet tog hand om ärendet och började mäta upp gränserna.

Men på mötet om gränserna dök ägarna till en tredje fastighet upp. De ville att marken skulle gå till dem i stället.

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Lantmätaren höll ett separat möte med dem och sa sedan nej. I maj blev regleringen klar: marken gick till bostadsfastigheten som det var tänkt från början. Fakturan för den stoppade delen gick till den tredje fastighetens ägare.

Fortsatte till domstol

Ägarna gav inte upp. Enligt dem hade lantmäteriet behandlat dem som om de försökt ta marken med tvång, fast de bara ville få till en frivillig lösning. De tyckte också att myndigheten bedömde samma marköverföring olika beroende på vem som skulle få marken. Resultatet blev enligt dem ett ”gränshack”.

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De protesterade också mot att de fått betala för arbete efter den 4 februari. Enligt dem hade lantmäteriet redan då gett besked om att det skulle bli ett nej.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avslog överklagandet i augusti. Den som begär en prövning ska betala för den, och det vore inte rimligt att lägga kostnaden på någon annan, enligt domstolen.

”Ska betraktas som sökande”

Även MÖD gick emot fastighetsägarna. Domstolen konstaterar att de aldrig var part i affären mellan kommunen och grannen. De berördes bara av gränsdragningen. När de krävde marken startade de därmed i praktiken ett eget ärende, och därför ska de enligt MÖD ”betraktas som sökande”.

Huvudregeln är enkel. Den som ansöker betalar när ett ärende stoppas, om det inte finns särskilda skäl till något annat. Några sådana skäl fanns inte, och kostnadsansvaret var inte heller orimligt, enligt domstolen.

Lantmäteriet gjorde också rätt när det tog upp kravet i det pågående ärendet i stället för att öppna ett nytt, eftersom det gällde exakt samma markbit.

MÖD påpekar att fallet skiljer sig från ett tidigare avgörande från 2024. Det gällde två grannar som båda var med i regleringen från början. Här kom en utomstående in och ville ha marken.

Hovrättsrådet Margaretha Gistorp var referent i målet.

Prislappen är okänd

Domen säger inte hur stor räkningen blir. Kostnaderna efter den 4 februari prövas separat, och där är sista ordet inte sagt.

Billigt är det sällan. Enligt Malmö stad kostar en lantmäteriförrättning nästan aldrig under 50 000 kronor, och ofta betydligt mer. Riksrevisionen har tidigare kritiserat att avgifterna är svåra att förutse för fastighetsägarna.

Grannstrider om mark och utsikt hamnar ofta i domstol. Förra veckan satte Högsta domstolen ner foten i ett annat fall, där havsutsikt inte ansågs ge rätt att överklaga.