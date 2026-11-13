135 bostäder stoppas av domstol – Riksbyggens projekt försenas

Planen stoppas framför allt för att domstolen anser att de planerade husen inte är tillräckligt anpassade till den befintliga bebyggelsen och områdets kulturmiljö.

Den 14 oktober upphävde mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Det rapporterar Nyheter STO.

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Domstolen anser att kommunen saknade tillräckliga skäl att använda marken på det sätt som planen föreslog. Invändningarna gällde framför allt hur höga husen skulle bli och hur mycket hänsyn planen tog till kulturmiljön.

Den 2 november beslutade kommunstyrelsen i Stenungsund att inte överklaga domen.

Tio år sedan markanvisningen

Projektet har pågått länge. Riksbyggen fick markanvisningen efter en markanvisningstävling 2016, och kommunen började arbeta med detaljplanen 2021. Det framgår av Riksbyggens projektsida.

Kommunfullmäktige antog planen den 11 juni 2025. Den skulle göra det möjligt att bygga omkring 150 bostäder, lokaler och en park samt gång- och cykelvägar. Området ligger strax norr om Stenungstorg och är drygt 1,3 hektar stort.

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Kontor fanns med i tidigare versioner av planen men ströks av kommunstyrelsen. Enligt kommunens projektsida skulle området i stället användas till bostäder, trygghetsboende och lokaler.

Riksbyggens del av projektet är 135 bostadsrätter. Priserna är ännu inte satta. Husen skulle miljöcertifieras och få solceller och en gemensamhetslokal.