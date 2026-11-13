Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen för CW Borgs väg i centrala Stenungsund. Kommunen tänker inte överklaga, och Riksbyggen räknar nu med att projektet med 135 bostadsrätter blir ett till två år försenat.
135 bostäder stoppas av domstol – Riksbyggens projekt försenas
Planen stoppas framför allt för att domstolen anser att de planerade husen inte är tillräckligt anpassade till den befintliga bebyggelsen och områdets kulturmiljö.
Den 14 oktober upphävde mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Det rapporterar Nyheter STO.
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Domstolen anser att kommunen saknade tillräckliga skäl att använda marken på det sätt som planen föreslog. Invändningarna gällde framför allt hur höga husen skulle bli och hur mycket hänsyn planen tog till kulturmiljön.
Den 2 november beslutade kommunstyrelsen i Stenungsund att inte överklaga domen.
Tio år sedan markanvisningen
Projektet har pågått länge. Riksbyggen fick markanvisningen efter en markanvisningstävling 2016, och kommunen började arbeta med detaljplanen 2021. Det framgår av Riksbyggens projektsida.
Kommunfullmäktige antog planen den 11 juni 2025. Den skulle göra det möjligt att bygga omkring 150 bostäder, lokaler och en park samt gång- och cykelvägar. Området ligger strax norr om Stenungstorg och är drygt 1,3 hektar stort.
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Kontor fanns med i tidigare versioner av planen men ströks av kommunstyrelsen. Enligt kommunens projektsida skulle området i stället användas till bostäder, trygghetsboende och lokaler.
Riksbyggens del av projektet är 135 bostadsrätter. Priserna är ännu inte satta. Husen skulle miljöcertifieras och få solceller och en gemensamhetslokal.
Grannar överklagade
Sex överklaganden kom in mot planen, och bakom dem står grannar till planområdet.
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Först tog Länsstyrelsen i Västra Götaland upp planen för egen prövning. Hösten 2025 kom länsstyrelsen fram till att planen inte skulle upphävas. Därefter kunde mark- och miljödomstolen börja pröva överklagandena.
Planen från 1932 gäller igen
När antagandebeslutet nu är upphävt gäller den detaljplan från 1932 som reglerade området tidigare. Bostäderna kan därför inte byggas enligt den plan som kommunen antog.
Kommunens tjänstepersoner har fått i uppdrag att utreda hur planarbetet kan gå vidare. Kajsa Reimers, planchef i Stenungsunds kommun, uppger för Nyheter STO att domstolens bedömning blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet.
Om kommunen tar fram en ny eller reviderad plan får de boende i området lämna synpunkter igen.
Riksbyggen räknar preliminärt med att projektet försenas med ett till två år, enligt bolagets projektsida. Tidigare angav bolaget att säljstarten skulle ske våren 2028 och inflyttningen preliminärt hösten 2030.
Fler bostadsplaner stoppas
Stenungsund är inte ensamt. I oktober upphävde Mark- och miljööverdomstolen en detaljplan för cirka 30 bostäder i Kärradal i Varberg, skriver Bostadspolitik. Därmed gick MÖD emot mark- och miljödomstolen i Vänersborg,
I Stockholm har politikerna själva dragit i nödbromsen. Exploateringsnämnden stoppade den 5 november 240 hyresrätter med lägre hyra i Hässelby villastad, rapporterar Mitt i. Sammanlagt lades fem projekt ner, och förgäveskostnaderna för dem uppgår till över 53 miljoner kronor.