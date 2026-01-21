Företag kan öka sponsring med miljarder – nya avdrag föreslås

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Regeringen har tillsatt en utredning som nyligen lagt fram sitt slutbetänkande (SOU 2026:5) om hur skattereglerna för sponsring ska förtydligas.

Bakgrunden är mångårig kritik mot dagens oförutsägbara system där Skatteverket ofta underkänner företags avdragsrätt.

”Det är viktigt att skatteregler inte begränsar företag från att sponsra allmännyttig verksamhet”, har finansminister Elisabeth Svantesson (M) tidigare uttalat sig.

Enligt Företagarna uppgår sponsringen i Sverige till omkring tio miljarder kronor årligen, där huvuddelen går till idrott. Men dagens regelverk har skapat stora problem för företagen.

”Dagens praxis för den här typen av sponsringsaktiviteter är strikt. Det är svårt att få igenom de här avdragen”, konstaterar Roger Persson Östman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, som tagit fram ett lagförslag för Svenskt Näringsliv.

Oförutsägbara bedömningar

Ett centralt problem är att sponsring som främjar företagets goodwill och varumärke kan klassas som gåva och därmed inte vara avdragsgill, även om den är kommersiellt motiverad.

SKF:s Per Nilsson illustrerar problematiken: Skatteverket godkände 100 procent avdragsrätt när företaget sponsrade Frölunda Hockey, men bara 50 procent för Gothia Cup.

”Det saknas tydlighet och det är så klart ett problem om vi inte vet hur det kommer att falla ut skattemässigt”, säger Nilsson.