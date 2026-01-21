Dagens otydliga skatteregler för sponsring ska ses över för att göra det enklare för företag att få avdrag. En utredning föreslår nu förändringar som kan öka företagens sponsring med två miljarder kronor.
Företag kan öka sponsring med miljarder – nya avdrag föreslås
Regeringen har tillsatt en utredning som nyligen lagt fram sitt slutbetänkande (SOU 2026:5) om hur skattereglerna för sponsring ska förtydligas.
Bakgrunden är mångårig kritik mot dagens oförutsägbara system där Skatteverket ofta underkänner företags avdragsrätt.
”Det är viktigt att skatteregler inte begränsar företag från att sponsra allmännyttig verksamhet”, har finansminister Elisabeth Svantesson (M) tidigare uttalat sig.
Enligt Företagarna uppgår sponsringen i Sverige till omkring tio miljarder kronor årligen, där huvuddelen går till idrott. Men dagens regelverk har skapat stora problem för företagen.
”Dagens praxis för den här typen av sponsringsaktiviteter är strikt. Det är svårt att få igenom de här avdragen”, konstaterar Roger Persson Östman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, som tagit fram ett lagförslag för Svenskt Näringsliv.
Oförutsägbara bedömningar
Ett centralt problem är att sponsring som främjar företagets goodwill och varumärke kan klassas som gåva och därmed inte vara avdragsgill, även om den är kommersiellt motiverad.
SKF:s Per Nilsson illustrerar problematiken: Skatteverket godkände 100 procent avdragsrätt när företaget sponsrade Frölunda Hockey, men bara 50 procent för Gothia Cup.
”Det saknas tydlighet och det är så klart ett problem om vi inte vet hur det kommer att falla ut skattemässigt”, säger Nilsson.
Bredare tolkningar föreslås
Utredningen föreslår att ett nytt avdrag införs för utgifter som förbättrar eller upprätthåller näringsverksamhetens anseende.
Detta ska tolkas brett och omfatta åtgärder som syftar till att attrahera kunder, kapital eller arbetskraft.
Politisk och religiös verksamhet undantas dock från avdragsrätten.
Enligt Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, visar en grov beräkning att företagens avdrag för sponsring kan öka med omkring två miljarder kronor.
En undersökning bland småföretagare visar att närmare 70 procent skulle öka sin sponsring om avdragsreglerna blev tydligare, enligt Företagarna.
Betänkandet förväntas inom kort skickas ut på remiss.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
