Frias för våldtäkt mot barn – ålder kan inte bevisas

Bakgrunden är att tre män häktades vid Luleå tingsrätt i slutet av januari.

Två av dem häktades för grov våldtäkt respektive våldtäkt mot barn, sedan de enligt åklagaren ska ha köpt sex av en flicka under 15 år, den ena på ett hotell i Luleå, den andra i sin bostad.

Den tredje mannen, som misstänktes för försök till våldtäkt mot barn, släpptes och avfördes senare från utredningen, enligt NSD.

Mannen i 40-årsåldern som hade träffat flickan på hotellet dömdes först i tingsrätten till tre års fängelse för våldtäkt mot barn.

Domen överklagades, och Hovrätten för Övre Norrland valde sedan att frikänna honom, eftersom det inte var ställt bortom rimligt tvivel att flickan var under 15 år vid tillfället, skriver Dagens Juridik.

Födelsebevis utfärdat åtta år senare

Mannen och målsäganden kom i kontakt via en dejtingapp och bestämde träff i slutet av januari.

Dagen efter hotellvistelsen kontaktade Stockholmspolisen hotellets reception och efterfrågade uppgifter om en yngre tjej, varpå personalen tillkallade polis och mannen greps.

Mannen har uppgett att han uppfattade flickan som omkring 20 år och att hon själv sagt att hon var 19.

Tingsrätten ansåg dock att det måste ha stått klart för honom att hon var betydligt yngre, bland annat eftersom han kort innan sökt information på nätet om den sexuella myndighetsåldern i Sverige. Domstolen bedömde honom som likgiltig inför risken att hon var under 15 år.

Hovrätten gjorde en annan bedömning. Enligt Dagens Juridik konstaterar domstolen att Migrationsverkets och Skatteverkets registrering av flickans födelsetid inte utan vidare kan godtas, mot bakgrund av förhållandena i hennes ursprungsland.

Vid förhör framkom att hennes födelsebevis utfärdats först åtta år efter det uppgivna födelsedatumet. Varken flickan själv eller någon anhörig har hörts om åldern.