M&A: "Stockholm har sitt eget mikroklimat i Europa"

Noteringar på väg

På ECM-sidan ser Kjellander tydliga ljuspunkter.

Börsnoteringen av Silex följdes av en stark kursutveckling, något han menar kan bana väg för en bredare noteringsvåg på den svenska marknaden. Han noterar också en intressant trend där bolag väljer att sälja ut en mindre andel vid notering, snarare än att göra en traditionell större utförsäljning direkt.

Samtidigt pekar han på att tre stora IPO:er är på väg i USA, däribland uppgifter om en kommande notering av SpaceX till en värdering på omkring 2 000 miljarder dollar, som ett tecken på att det globala noteringsklimatet är på uppgång. Dock påpekar han att mycket kapital som sugs upp av stora noteringar i USA kan minska tillgången för mindre marknader.

”Framgångsrika noteringar med god kursutveckling krattar för en noteringsvåg i Sverige. Men det är klart att det också behöver vägas in hur kapitalet fördelas globalt”, säger han.

PE-aktörer driver marknaden

På M&A-sidan är det framför allt private equity-aktörerna som håller aktiviteten uppe. Kjellander beskriver PE som en stark och växande kraft på den svenska marknaden under lång tid, och menar att segmentet fortsätter att vara en av de viktigaste drivkrafterna bakom transaktionsvolymen.

Utöver inhemska aktörer ser han också ett tydligt intresse från utländska köpare, både nordiska och bredare internationella, för svenska tillgångar.

”Sverige är attraktivt. Det är både interna PE-spelare och utländska köpare som är aktiva. Det behöver inte bara vara stora amerikanska aktörer, utan det kan lika gärna vara på nordisk nivå”, säger han.

Han tillägger att svenska bolag och PE-aktörer också förvärvar utomlands, även om det området ligger något utanför hans dagliga arbete.

Affärer som planerades till Q2 har skjutits fram

Kjellander bekräftar en bild som många aktörer på marknaden delar: en del affärer som var planerade till det andra kvartalet har förskjutits framåt i tiden, som en direkt följd av den geopolitiska osäkerheten.

Det är ett mönster han känner igen från samtal med byråkollegor i London och övriga Europa.

”Det är ett globalt fenomen. Alla säger precis likadant”, konstaterar han.

Han är dock noga med att påpeka att marknaden kan vända snabbt, i båda riktningarna. De senaste åren har visat hur snabbt förutsättningarna kan förändras, och Kjellander understryker vikten av att inte dra för långtgående slutsatser om framtiden utifrån nuläget.

Trots osäkerheten summerar Kjellander året som helhet positivt för Setterwalls del, och ser med optimism på resten av 2026.

”Året har börjat bra för oss. Vi fortsätter som vi gör”, säger han.