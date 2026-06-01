Lagrådet ger regeringen bakläxa – på en särskrivning

Lagrådet markerar att lagtexten måste vara språkligt exakt — särskilt när den rör underrättelseverksamhet där felaktiga tolkningar kan få praktiska konsekvenser.

Kräver sammansatt begrepp

I sitt yttrande uppmanar Lagrådet regeringen att använda det sammansatta ordet utrikesunderrättelseverksamhet i stället. Det är enligt rådet både tydligare och fullt i linje med etablerade termer som ”försvarsunderrättelseverksamhet”.

Rådet pekar också på ytterligare en oklarhet: det framgår inte att ”Sveriges utrikes underrättelsetjänst” är ett myndighetsnamn. Därför bör ordet myndigheten läggas till vid första omnämnandet för att undvika missförstånd i tillämpningen.

