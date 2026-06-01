01 juni
2026

Realtid
Realtid.se
Juridik

Lagrådet ger regeringen bakläxa – på en särskrivning

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard
Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. (Foto: Stefan Jerrevång/TT)
Karin Andersen

Karin Andersen

Lagrådet riktar skarp kritik mot regeringens val att särskriva beteckningen ”utrikes underrättelseverksamhet” i det nya lagförslaget om Sveriges underrättelsetjänst.

Rådet skriver att formuleringen leder tanken fel: den får det att låta som om verksamheten ska bedrivas utomlands, trots att den i huvudsak är tänkt att ske i Sverige.

Lagrådet markerar att lagtexten måste vara språkligt exakt — särskilt när den rör underrättelseverksamhet där felaktiga tolkningar kan få praktiska konsekvenser.

Läs också: Slag mot DEI – juridikutbildningar slopar krav om mångfald – Realtid

Kräver sammansatt begrepp

I sitt yttrande uppmanar Lagrådet regeringen att använda det sammansatta ordet utrikesunderrättelseverksamhet i stället. Det är enligt rådet både tydligare och fullt i linje med etablerade termer som ”försvarsunderrättelseverksamhet”.

Rådet pekar också på ytterligare en oklarhet: det framgår inte att ”Sveriges utrikes underrättelsetjänst” är ett myndighetsnamn. Därför bör ordet myndigheten läggas till vid första omnämnandet för att undvika missförstånd i tillämpningen.

Läs mer: Högsta betyg i juridik – med fotboja runt ankeln – Realtid

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin