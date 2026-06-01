Advokat skottskadad under vräkning

Enligt Expressen, som var först med uppgifterna, skadades totalt tre personer i skjutningen som inträffade på lördagsförmiddagen den 23 maj.

Tidningen rapporterar att skottlossningen skedde i samband med att en man skulle vräkas från en bostad, och att en av de skadade var en advokat som var på plats för att bistå.

Advokatsamfundet pekar på utsatthet

Advokatsamfundet ser allvarligt på händelsen och pekar på den utsatthet som präglar yrket.

”Det är oacceptabelt om advokater inte är tillräckligt fredade i sitt arbete för sina klienter. Advokatsamfundet arbetar sedan flera år tillbaka med en rad åtgärder i syfte att bistå advokater som utsätts för hot, våld och trakasserier”, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en kommentar.

Hon menar samtidigt att det finns brister i hur rättsväsendet hanterar advokaters situation.

”Från vårt håll ser vi en viss bristande förståelse inom rättsväsendet för att advokater kan vara mycket utsatta i sina ärenden, säger Edwall Insulander.

Stor utsatthet

Att advokatkåren är utsatt har bekräftats tidigare. I samband med att en advokat utsattes för grov misshandel utanför sin bostad i Norrköping 2025, redovisade Advokatsamfundet en enkät bland svenska advokater.

Av den framgick att 20,7 procent hade utsatts för trakasserier, 16,2 procent för hot och 4,5 procent för fysiskt våld kopplat till sitt arbete. En majoritet uppgav att de upplever att hotbilden mot advokater ökar.

Advokatsamfundet uppger att man bevakar händelseutvecklingen och löpande bistår utsatta advokater vid behov.