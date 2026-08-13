Trump stäms – anklagas för att sälja statlig information

Stämningen är en direkt fortsättning på den tjänst Realtid tidigare rapporterat om, där Wall Street-firmor betalar upp till 100 000 dollar i månaden för att se presidentens poster millisekunder innan allmänheten.

Stämningen lämnades in på onsdagen i federal domstol på Manhattan av nyhetsorganisationen The Intercept och stiftelsen Freedom of the Press Foundation, rapporterar Reuters.

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Enligt stämningen bryter tjänsten Truth API mot det första och det femte tillägget i den amerikanska konstitutionen, genom att ge betalande abonnenter företräde till presidentens offentliga besked mot ”orimliga summor”.

Kärandena menar att grundlagen garanterar lika tillgång till presidentens offentliga uttalanden, och att det inte finns något legitimt intresse i att låta Trump tjäna pengar på att sälja statlig information.

Journalister missgynnas

Ett bärande argument i stämningen är att tjänsten missgynnar journalister som bevakar Vita huset men som inte betalar för snabbare tillgång till presidentens inlägg.

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Truth API lanserades den 1 augusti, fyra dagar efter att de demokratiska senatorerna Elizabeth Warren och Adam Schiff uppmanat finansinspektionen SEC att granska upplägget.

Miljardförlust i bakgrunden

Bakgrunden är ett bolag under ekonomisk press. Trump Media redovisade nyligen en förlust på 238 miljoner dollar för andra kvartalet, till stor del kopplad till kryptotillgångar, enligt NPR.

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Bolaget uppger att fler än tio kunder anslutit sig, ”främst högfrekvenshandlare”, men vill inte namnge dem. Trump äger omkring 41 procent av Trump Media och tjänar därmed personligen på tjänsten. Vita huset hade i skrivande stund inte kommenterat stämningen.