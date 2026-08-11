Trump säljer förhandstitt på sina egna sociala medier-poster

Försprång för aktiehandlare

Tjänsten riktar sig särskilt till högfrekvenshandlare, vars datorsystem kan genomföra affärer på nanosekundnivå.

Sådana system är ofta byggda för att göra en mycket liten vinst per transaktion, men generera stora belopp genom ren hastighet och volym.

ANNONS

Trumps poster påverkar marknaden

Trump Medias tillförordnade vd Kevin McGurn beskriver tjänsten som ”ett direkt, licensierat realtidsflöde av plattformens mest marknadspåverkande inlägg”.

Han pekar direkt ut exempel som när Trumps inlägg om att pausa tullar i april 2025 fick Wall Street-index att vända kraftigt uppåt.

Missbruk av presidentposten

Kritiken har varit hård. Demokratiska senatorerna Elizabeth Warren och Adam Schiff skrev den 29 juli till USA:s finansinspektion SEC och krävde en utredning.

De kallade tjänsten ”ett hänsynslöst missbruk av presidentämbetet för personlig vinning som underminerar vanliga investerare och marknadens integritet”.

Bryter mot insider-lag

Renée Jones, professor vid Boston College och tidigare hög tjänsteman vid SEC, sa till NPR att upplägget verkar bryta mot lagstiftningen om insiderhandel:

ANNONS

”Om presidentens Truth Social-inlägg tjänas pengar på, och om vissa får särskild tillgång till dem, är det förskingrad information.”

Trump-familjen huvudägare

Trump äger omkring 41 procent av Trump Media genom en trust som hans barn förvaltar, vilket innebär att han personligen tjänar på tjänsten.

Bolaget själva avfärdar kritiken och menar att senatorerna ”antingen har en ideologisk motvilja mot fria marknader eller misslyckas med att förstå skillnaden mellan offentlig och icke-offentlig information. Eller möjligen båda”.

Vad händer nu?

Konsekvenserna är ännu oklara. SEC har bekräftat att man mottagit brevet från Warren och Schiff, men har inte kommenterat om en utredning inleds.

Trump Medias eget resultat ger en fingervisning om varför tjänsten lanserats: bolaget omsatte bara 871 200 dollar under första kvartalet 2026.

Stort behov av intäkter

ANNONS

Truth API beskrivs internt som en möjlig ny, återkommande intäktskälla för ett bolag som länge kämpat med sin kärnverksamhet i konkurrens med större sociala medieplattformar.

Samtidigt har bolaget enligt Axios inlett samtal om att licensiera Truth Social-data till AI-bolag för att träna språkmodeller. Något som visar att tjänsten är tänkt att bli bredare än bara finansmarknaden.