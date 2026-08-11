Trump Media har lanserat en betaltjänst som ger Wall Street-firmor tillgång till president Donald Trumps inlägg på Truth Social millisekunder innan allmänheten. Kostnaden: upp till 100 000 dollar i månaden. Minst tio företag har redan skrivit under, samtidigt som demokratiska senatorer och juridiska experter varnar för att tjänsten kan bryta mot lagen om insiderhandel.
Trump säljer förhandstitt på sina egna sociala medier-poster
Tjänsten kallas för Truth API, och ger betalande företag tillgång till inlägg från Truth Socials tio mest inflytelserika konton. I realtid, vilket i praktiken betyder några millisekunder innan någon annan ser dem.
Förutom Trumps egna poster får företagen tillgång till ledande republikanska profiler och myndighetspersoner. Tjänsten inkluderar dygnet-runt-bevakning samt ett arkiv av inlägg tillbaka till 2022.
Höga avgifter
Trump Media har diskuterat en avgift på upp till 100 000 dollar i månaden, med ett rabatterat pris på 60 000 dollar om kunden binder sig för tre år.
Bolaget har inte offentligt bekräftat prisnivån, men uppger att minst tio firmor redan skrivit under innan lanseringen.
Försprång för aktiehandlare
Tjänsten riktar sig särskilt till högfrekvenshandlare, vars datorsystem kan genomföra affärer på nanosekundnivå.
Sådana system är ofta byggda för att göra en mycket liten vinst per transaktion, men generera stora belopp genom ren hastighet och volym.
Trumps poster påverkar marknaden
Trump Medias tillförordnade vd Kevin McGurn beskriver tjänsten som ”ett direkt, licensierat realtidsflöde av plattformens mest marknadspåverkande inlägg”.
Han pekar direkt ut exempel som när Trumps inlägg om att pausa tullar i april 2025 fick Wall Street-index att vända kraftigt uppåt.
Missbruk av presidentposten
Kritiken har varit hård. Demokratiska senatorerna Elizabeth Warren och Adam Schiff skrev den 29 juli till USA:s finansinspektion SEC och krävde en utredning.
De kallade tjänsten ”ett hänsynslöst missbruk av presidentämbetet för personlig vinning som underminerar vanliga investerare och marknadens integritet”.
Bryter mot insider-lag
Renée Jones, professor vid Boston College och tidigare hög tjänsteman vid SEC, sa till NPR att upplägget verkar bryta mot lagstiftningen om insiderhandel:
”Om presidentens Truth Social-inlägg tjänas pengar på, och om vissa får särskild tillgång till dem, är det förskingrad information.”
Trump-familjen huvudägare
Trump äger omkring 41 procent av Trump Media genom en trust som hans barn förvaltar, vilket innebär att han personligen tjänar på tjänsten.
Bolaget själva avfärdar kritiken och menar att senatorerna ”antingen har en ideologisk motvilja mot fria marknader eller misslyckas med att förstå skillnaden mellan offentlig och icke-offentlig information. Eller möjligen båda”.
Vad händer nu?
Konsekvenserna är ännu oklara. SEC har bekräftat att man mottagit brevet från Warren och Schiff, men har inte kommenterat om en utredning inleds.
Trump Medias eget resultat ger en fingervisning om varför tjänsten lanserats: bolaget omsatte bara 871 200 dollar under första kvartalet 2026.
Stort behov av intäkter
Truth API beskrivs internt som en möjlig ny, återkommande intäktskälla för ett bolag som länge kämpat med sin kärnverksamhet i konkurrens med större sociala medieplattformar.
Samtidigt har bolaget enligt Axios inlett samtal om att licensiera Truth Social-data till AI-bolag för att träna språkmodeller. Något som visar att tjänsten är tänkt att bli bredare än bara finansmarknaden.