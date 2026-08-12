Telefonförsäljning kan förbjudas i Sverige: Frankrike har redan gjort det

Oönskade samtal varje vecka

Enligt franska myndigheter uppger tre av fyra fransmän att de får minst ett oönskat säljsamtal i veckan. Och det tidigare blocksystemet ignorerades enligt konsumentorganisationer av flera callcenter.

Frankrike är inte det enda EU-landet med hårdare regler. Länder som Tyskland och Nederländerna har redan opt-in-liknande system.

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Ny utredning i Sverige

Är Sverige redo att följa efter? Kommer vi också att få hårdare regler för telefonförsäljning?

Regeringen meddelade i juli att en ny utredning ska se över om telefonförsäljning bör förbjudas helt, om ett opt-in-system likt Frankrikes bör införas, eller om skyddet i övrigt behöver stärkas.

”Telefonförsäljning upplevs av många som både missvisande och påträngande. Vissa grupper i samhället riskerar också att hamna i kläm, inte minst äldre”, säger civilminister Erik Slottner i regeringens pressmeddelande. Utredningen ska redovisas senast den 15 januari 2027.

Mjukare åtgärder räcker inte

Sverige har redan provat mjukare åtgärder. Sedan 2018 finns ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, och det branschdrivna spärregistret NIX-Telefon omfattar i dag omkring tre miljoner nummer.

Men Konsumentverket, som förra sommaren bröt samarbetet med NIX-branschen efter tio månaders förhandlingar utan resultat, anser att dagens system har för många undantag. Man föreslog redan då att telefonförsäljning antingen förbjuds helt eller att ett opt-in-system som Frankrikes införs.

Särskilt äldre drabbas

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Även om telefonförsäljning är en plåga för oss alla finns det några grupper som det drabbar hårdare.

Konsumentverket har pekat på äldre, personer med kognitiv funktionsnedsättning och personer med bristande kunskaper i svenska som exempel på grupper som råkar extra illa ut.

Starka argument för förbud

Konsumentverket har flera goda skäl i sin argumentation. Det kan visa att som mest två procent av allmänheten varit positiva till att bli uppringda av företag de inte redan är kunder hos.

Sex av tio svenskar svarar i dag inte i telefon från okända nummer för att slippa säljare. Vilket gör att många missar viktiga samtal från till exempel sjukvården och polisen. Bland äldre uppger hälften att de undviker att svara av samma skäl.

Bygger på att överraska konsumenten

”Affärsmetoden är problematisk i sin grundkonstruktion. Då räcker det inte med tillsyn eller skarpare regler”, säger Konsumentverkets generaldirektör och konsumentombudsman Cecilia Tisell. Vad det betyder är att telefonförsäljning bygger på att överrumpla konsumenten mitt i ett samtal. Något som aldrig leder till genomtänkta beslut.

Ett opt-in-system, av det slag Frankrike nu infört, adresserar just den obalansen: i stället för att lägga bevisbördan på konsumenten att aktivt spärra sig, flyttas ansvaret till företagen att bevisa att samtycke faktiskt getts.

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