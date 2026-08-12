Rysslands raffinaderikris fortsätter att förvärras. Landet har nu börjat importera bränsle även från Indien, sedan ukrainska drönarattacker slagit hårt mot den ryska nedströmssektorn.
Rysslands bränslekris – tvingas till import från oväntat land
Enligt fartygsdata från Kpler anlände tidigare i månaden en last på 42 000 ton bensin från raffinaderiet Vadinar, som drivs av Nayara Energy.
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Lasten lastades i mitten av juni på ett rysskflaggat tankfartyg, skeppades till Egypten och lastades där om till en omanskflaggad bränsletanker innan den nådde Ryssland den 5 augusti, skriver Oilprice.com.
Att importen kommer just från Vadinar är anmärkningsvärt. Raffinaderiet ägs delvis av Rosneft, som också levererar råoljan som förädlas där. De leveranserna stördes i november förra året, sedan USA sanktionerat Rysslands största oljeexportör.
”Understryker allvaret”
Kpler-analytikern Sumit Ritolia beskriver de indiska faten som särskilt uppseendeväckande. Enligt honom visar importen hur allvarlig den inhemska bensinobalansen är, och hur kraftigt de sänkta raffinaderikörningarna nu ritar om Rysslands traditionella handelsflöden.
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Bränslebristen är en direkt följd av de ukrainska drönarattackerna.
I juli tvingades Ryssland vända sig till Sydkorea för bränsle, då omkring 30 000 ton drivmedel skeppades till landets Fjärran östern. Raffinaderikapaciteten föll samtidigt till den lägsta nivån sedan 2002.
Exporten sjunker
Krisen syns nu även i exportsiffrorna. Enligt fartygsdata sammanställd av Bloomberg föll Rysslands sjöburna råoljeexport i juli till den lägsta nivån sedan maj, när återhämtande raffinaderikörningar drog tillbaka fat till inhemsk förädling samtidigt som drönarattacker störde lastningen i viktiga hamnar.
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Under den senaste veckan skeppades i snitt 3,25 miljoner fat om dagen, ned från 3,5 miljoner fat veckan innan. EA Analytics uppskattar att raffinaderikörningarna i juli låg på 3,6 miljoner fat om dagen, över 30 procent under säsongssnittet.
Exportstopp pressar Europa
Attackerna har fått Ryssland att införa ett exportstopp för diesel, som nyligen förlängts till årsskiftet. Beslutet spär på en redan ansträngd global dieselmarknad, där läget är särskilt akut för Europa.
Även bensinexporten har begränsats för att trygga den inhemska försörjningen.