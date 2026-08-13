Shoppingstartupen Phia, grundad av Bill Gates 23-åriga dotter Phoebe Gates tillsammans med Sophia Kianni, anklagas för att systematiskt ha tagit betalt för försäljning bolaget aldrig drivit. Nya läckta interna meddelanden tyder på att grundarna kände till metoden i månader, trots att bolaget tidigare beskrivit det som ett tekniskt fel.
Bill Gates dotter anklagas för miljonfusk – riskerar 20 års fängelse
Phia är ett AI-drivet webbläsartillägg som jämför priser på mode och plagg, och tjänar provision när användare handlar via verktyget.
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Men enligt en granskning som Bloomberg först publicerade den 9 juli ägnade sig appen åt så kallad ”cookie stuffing”.
Egen kod skrevs över legitima hänvisningar
Tekniken går ut på att en aktör tar provision för köp den inte genererat.
Phias tillägg öppnade en dold bakgrundsflik och injicerade sin egen referenskod, även när en annan affiliate egentligen drivit försäljningen, rapporterar TechCrunch.
När Bloomberg först hörde av sig kallade Phia det för ”tekniska anomalier” och uppgav att felet åtgärdats den 7 juli.
I en uppföljande granskning den 11 augusti skriver dock Bloomberg att funktionen i själva verket var en avsiktligt byggd feature som kunde slås av och på och att både Phoebe Gates och Sophia Kianni känt till den sedan december.
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I ett Slack-meddelande daterat 18 december efterfrågade Gates enligt uppgift en bekräftelse på att cookie-funktionen var aktiv på alla sajter för att ”monetisera på all” försäljningsvolym.
I ett annat meddelande ska Kianni ha bett en ingenjör att fortsätta släppa cookies, efter att denne varnat för att det kunde strida mot regelverket.
Advokat varnar för wire fraud
Metoden kan få rättsliga följder. Advokaten Ariel Givner beskrev på X att cookie stuffing ”typiskt behandlas som federalt ’wire fraud i amerikanska domstolar” och pekade på ett maxstraff på upp till 20 års fängelse plus böter, återger People.
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Det finns prejudikat där en tidigare toppaffiliate på eBay dömdes 2014 till fem månaders fängelse i ett liknande upplägg.
Uppgifterna om omfattningen skiljer sig något mellan källorna. Futurism uppger att cookie stuffing stod för uppskattningsvis 51 procent av Phias hävdade försäljning i juni, medan Bloomberg enligt flera medier bedömer att metoden inbringat över tio miljoner dollar totalt.
Avstängd från affiliate-plattform
Konsekvenserna har redan börjat märkas. Phia stängdes av från affiliate-nätverket Impact.com, som samtidigt omfördelar provisioner sedan den 20 juni, rapporterar Fortune.
I ett uttalande uppger Phia att man tar bort de aktuella funktionerna, reverserar transaktioner till varumärkespartners och rekryterar en compliance-chef.
Bolaget, som tagit in över 40 miljoner dollar från investerare som Khloé Kardashian och Hailey Bieber, har hittills inte kommenterat de läckta meddelandena i sak.