Bill Gates dotter anklagas för miljonfusk – riskerar 20 års fängelse

Phia är ett AI-drivet webbläsartillägg som jämför priser på mode och plagg, och tjänar provision när användare handlar via verktyget.

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Men enligt en granskning som Bloomberg först publicerade den 9 juli ägnade sig appen åt så kallad ”cookie stuffing”.

Egen kod skrevs över legitima hänvisningar

Tekniken går ut på att en aktör tar provision för köp den inte genererat.

Phias tillägg öppnade en dold bakgrundsflik och injicerade sin egen referenskod, även när en annan affiliate egentligen drivit försäljningen, rapporterar TechCrunch.

När Bloomberg först hörde av sig kallade Phia det för ”tekniska anomalier” och uppgav att felet åtgärdats den 7 juli.

I en uppföljande granskning den 11 augusti skriver dock Bloomberg att funktionen i själva verket var en avsiktligt byggd feature som kunde slås av och på och att både Phoebe Gates och Sophia Kianni känt till den sedan december.

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I ett Slack-meddelande daterat 18 december efterfrågade Gates enligt uppgift en bekräftelse på att cookie-funktionen var aktiv på alla sajter för att ”monetisera på all” försäljningsvolym.

I ett annat meddelande ska Kianni ha bett en ingenjör att fortsätta släppa cookies, efter att denne varnat för att det kunde strida mot regelverket.