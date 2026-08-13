Kartlagda i förväg: Så väljer bedragarna ut sina offer

Bedragare gör research

Vissa delar av Stockholm sticker ut betydligt mer än andra: Östermalm, Kungsholmen, Vasastan och delar av Södermalm, samt Lidingö, Saltsjöbaden och Norrtälje. Enligt polisen delar de utsatta områdena flera gemensamma nämnare – många äldre invånare, ensamhushåll och ofta högre inkomster.

Handelsbanken bekräftar mönstret från sitt eget perspektiv: bedragare gör enligt banken ofta ”research för att identifiera och kartlägga sina offer redan på förhand i syfte att spetsa till attacken och optimera chanserna för att lyckas”.

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Söktjänster visar på möjliga offer

Enligt kriminalinspektör Björn Seeth vid polisens nationella bedrägericentrum hämtar bedragarna ofta information om potentiella offer från vanliga söktjänster.

De går med andra ord igenom sajter som Eniro, Hitta.se eller Ratsit innan de väljer ut ett område och individer att slå till mot.

Vishing leder till fysiskt besök

Metoderna har också utvecklats. Vid så kallad fysisk vishing följer bedragarna upp det första telefonsamtalet med ett hembesök, där de utger sig för att komma från banken, polisen eller en myndighet för att ”säkra” offrets värdesaker.

Polisens bedrägerisektion i region Väst varnade så sent som i förra veckan för en ökad våg av just den varianten, och uppmanar allmänheten att aldrig släppa in okända besökare utan bokad tid. Samma mönster observerades i Skåne.

Hög omfattning trots bättre beredskap

De totala brottsvinsterna har faktiskt minskat kraftigt de senaste åren: från 712 miljoner kronor 2023 till knappt 302 miljoner kronor 2025. Polisen förklarar delvis nedgången med ökad vaksamhet.

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Men man konstaterar samtidigt att mängden brott fortsatt är hög. Till exempel nätfiske fortsätter att sprida sig.

En ny lagstiftning, som gör telefonoperatörer skyldiga att stoppa samtal och meddelanden som misstänks användas i bedrägerisyfte, väntas enligt polisen bidra till att bromsa utvecklingen ytterligare.