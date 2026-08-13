Telefonbedrägerier är inte slumpmässiga. En polisanalys av 5 000 anmälningar i Stockholmsregionen visar att bedragarna medvetet riktar in sig på äldre kvinnor i välbärgade områden, och att de aktivt kartlägger sina offer innan de ens lyfter luren.
Kartlagda i förväg: Så väljer bedragarna ut sina offer
Bedragare bakom så kallad vishing, alltså när brottslingar ringer upp, kartlägger allt oftare sina offer i förväg, snarare än att ringa slumpmässiga nummer.
Mönstret bekräftas av en polisanalys från region Stockholm, där omkring 5 000 anmälda telefonbedrägerier mellan januari 2025 och mars 2026 granskats.
Fokus på äldre kvinnor
Slutsatsen är entydig: brotten riktas systematiskt mot en särskild grupp. Medelåldern bland offren ligger på omkring 79 år, och cirka 75 procent är kvinnor.
”Telefonbedrägerierna är inte slumpmässiga, utan de riktas systematiskt mot äldre och särskilt mot kvinnor”, säger Maryam Zafaranlou, gruppchef på bedrägerisektionen i polisregion Stockholm.
Bedragare gör research
Vissa delar av Stockholm sticker ut betydligt mer än andra: Östermalm, Kungsholmen, Vasastan och delar av Södermalm, samt Lidingö, Saltsjöbaden och Norrtälje. Enligt polisen delar de utsatta områdena flera gemensamma nämnare – många äldre invånare, ensamhushåll och ofta högre inkomster.
Handelsbanken bekräftar mönstret från sitt eget perspektiv: bedragare gör enligt banken ofta ”research för att identifiera och kartlägga sina offer redan på förhand i syfte att spetsa till attacken och optimera chanserna för att lyckas”.
Söktjänster visar på möjliga offer
Enligt kriminalinspektör Björn Seeth vid polisens nationella bedrägericentrum hämtar bedragarna ofta information om potentiella offer från vanliga söktjänster.
De går med andra ord igenom sajter som Eniro, Hitta.se eller Ratsit innan de väljer ut ett område och individer att slå till mot.
Vishing leder till fysiskt besök
Metoderna har också utvecklats. Vid så kallad fysisk vishing följer bedragarna upp det första telefonsamtalet med ett hembesök, där de utger sig för att komma från banken, polisen eller en myndighet för att ”säkra” offrets värdesaker.
Polisens bedrägerisektion i region Väst varnade så sent som i förra veckan för en ökad våg av just den varianten, och uppmanar allmänheten att aldrig släppa in okända besökare utan bokad tid. Samma mönster observerades i Skåne.
Hög omfattning trots bättre beredskap
De totala brottsvinsterna har faktiskt minskat kraftigt de senaste åren: från 712 miljoner kronor 2023 till knappt 302 miljoner kronor 2025. Polisen förklarar delvis nedgången med ökad vaksamhet.
Men man konstaterar samtidigt att mängden brott fortsatt är hög. Till exempel nätfiske fortsätter att sprida sig.
En ny lagstiftning, som gör telefonoperatörer skyldiga att stoppa samtal och meddelanden som misstänks användas i bedrägerisyfte, väntas enligt polisen bidra till att bromsa utvecklingen ytterligare.