21 jan. 2026

Politisk storm kring Breman efter stöd till Fed-chefen

Anna Breman, riksbankschef i Nya Zeeland får kritik för sitt stöd till Jerome Powell. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Nya Zeelands centralbankschef, svenska Anna Breman, hamnade förra veckan i politisk storm efter att ha undertecknat ett internationellt uttalande till stöd för USA:s Federal Reserve-chef Jerome Powell. Nu riktar landets finansminister kritik mot Bremans bristande kommunikation.

Anna Breman, som tillträdde som chef för Nya Zeelands centralbank RBNZ den 1 december efter att ha varit vice riksbankschef i Sverige, skrev tillsammans med flera andra centralbankschefer under ett gemensamt uttalande till stöd för Jerome Powell.

Powell hade berättat att han utsatts för hot och press från Trumpadministrationen, och uttalandet handlade om att värna centralbankens integritet.

Utöver Breman undertecknade även Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde, Bank of Englands Andrew Bailey och Australiens centralbankschef Michele Bullock det gemensamma uttalandet som ett svar på hotet om åtal mot USA:s penningpolitiska myndighet.

Skarp kritik från utrikesministern

Beslutet att skriva under uttalandet fick Nya Zeelands utrikesminister Winston Peters att reagera kraftfullt.

Jerome Powell. (Foto: Jacquelyn Martin / AP /TT)

I ett inlägg på X skrev Peters att RBNZ inte har någon roll i, och inte heller bör engagera sig i, amerikansk inrikespolitik, rapporterar Dagens industri.

”Vi påminner centralbankschefen om att hålla sig inom sitt nyzeeländska område och att hålla sig till inhemsk penningpolitik. Det skulle ha varit rådet från utrikes- och handelsdepartementet om centralbankschefen hade sökt råd, vilket hon inte gjorde”, konstaterade utrikesministern enligt Radio New Zealand.

Peters förtydligade samtidigt att RBNZ är oberoende från regeringen i frågor som rör penningpolitik.

Finansministern kräver bättre kommunikation

Nu har även finansminister Nicola Willis gett sin syn på händelsen.

Willis berättar att hon talade med Breman dagen efter att uttalandet blev känt och frågade varför hon inte hade informerats i förväg, rapporterar Placera.

Enligt The Post förklarade Breman att hon hade varit ovillig att kontakta finansministern klockan tre på morgonen. Willis svarade då: ”Hör på, jag är tillgänglig när som helst och det är vad nyzeeländarna förväntar sig av mig”.

Finansministern menar att Breman borde ha informerat henne om planerna att skriva under uttalandet. Då skulle Willis ha bett henne kontakta utrikesdepartementet och finansdepartementet för rådgivning.

”Hon är ny på jobbet. Jag tycker att hon var överdrivet respektfull mot min privata tid”, kommenterade Willis enligt Radio New Zealand.

På frågan om Breman bett om ursäkt svarade finansministern att hon inte ansåg att en ursäkt var nödvändig.

Anna BremanFedJerome PowellNya ZeelandRiksbanken
