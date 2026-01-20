Politisk storm kring Breman efter stöd till Fed-chefen

Anna Breman, som tillträdde som chef för Nya Zeelands centralbank RBNZ den 1 december efter att ha varit vice riksbankschef i Sverige, skrev tillsammans med flera andra centralbankschefer under ett gemensamt uttalande till stöd för Jerome Powell.

Powell hade berättat att han utsatts för hot och press från Trumpadministrationen, och uttalandet handlade om att värna centralbankens integritet.

Utöver Breman undertecknade även Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde, Bank of Englands Andrew Bailey och Australiens centralbankschef Michele Bullock det gemensamma uttalandet som ett svar på hotet om åtal mot USA:s penningpolitiska myndighet.

Skarp kritik från utrikesministern

Beslutet att skriva under uttalandet fick Nya Zeelands utrikesminister Winston Peters att reagera kraftfullt.

Jerome Powell. (Foto: Jacquelyn Martin / AP /TT)

I ett inlägg på X skrev Peters att RBNZ inte har någon roll i, och inte heller bör engagera sig i, amerikansk inrikespolitik, rapporterar Dagens industri.

”Vi påminner centralbankschefen om att hålla sig inom sitt nyzeeländska område och att hålla sig till inhemsk penningpolitik. Det skulle ha varit rådet från utrikes- och handelsdepartementet om centralbankschefen hade sökt råd, vilket hon inte gjorde”, konstaterade utrikesministern enligt Radio New Zealand.

Peters förtydligade samtidigt att RBNZ är oberoende från regeringen i frågor som rör penningpolitik.