Toppjuristers arvoden exploderar – samtidigt hotar AI botten

Att anlita en stjärnadvokat i USA har aldrig varit billigare än nu, om man jämför med vad som väntar.

Läs även: Så förändrar AI juridiken – och varför erfarna advokater är oroliga. Realtid

Enligt Wall Street Journal har arvodena för toppjurister vid de 50 största amerikanska advokatbyråerna ökat med i genomsnitt 16 procent bara under det senaste året. För bara ett år sedan ansågs 2 500 dollar i timmen vara en astronomisk summa.

Nu framstår den nivån som närmast blygsam.

Toppadvokater vet att ta betalt

Några namn sticker ut extra mycket. Advokaten Christopher Clark, känd för att ha representerat bland andra Hunter Biden, Mark Cuban och Elon Musk, tar 3 000 dollar i timmen, och möter knappt något motstånd från klienterna.

En av dem ska till och med ha gratulerat honom:

”Det är den högsta timkostnad vi sett”, uppges klienten ha sagt, enligt WSJ.

ANNONS

Ännu mer aggressiv i sin prissättning är Eric Troutman, specialist på telekomreglering vid en firma i södra Kalifornien.

Missa inte: Investeringsrådgivare riskerar fängelse när lagen skärps. Realtid

Han har informerat sina klienter om att han höjer sitt arvode till 6 000 dollar i timmen för konsultuppdrag, upp från 4 200 dollar förra året.

Även om några potentiella klienter tackat nej har han fortfarande fullt upp. ”Det är grundläggande utbud och efterfrågan”, säger han till WSJ.