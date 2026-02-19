De mest efterfrågade advokaterna i USA tar nu upp till 3 400 dollar i timmen, och i extremfall ännu mer. Samtidigt spår experter att artificiell intelligens kommer att tvinga fram en omvälvning av hela branschens prismodell.
Toppjuristers arvoden exploderar – samtidigt hotar AI botten
Att anlita en stjärnadvokat i USA har aldrig varit billigare än nu, om man jämför med vad som väntar.
Enligt Wall Street Journal har arvodena för toppjurister vid de 50 största amerikanska advokatbyråerna ökat med i genomsnitt 16 procent bara under det senaste året. För bara ett år sedan ansågs 2 500 dollar i timmen vara en astronomisk summa.
Nu framstår den nivån som närmast blygsam.
Toppadvokater vet att ta betalt
Några namn sticker ut extra mycket. Advokaten Christopher Clark, känd för att ha representerat bland andra Hunter Biden, Mark Cuban och Elon Musk, tar 3 000 dollar i timmen, och möter knappt något motstånd från klienterna.
En av dem ska till och med ha gratulerat honom:
”Det är den högsta timkostnad vi sett”, uppges klienten ha sagt, enligt WSJ.
Ännu mer aggressiv i sin prissättning är Eric Troutman, specialist på telekomreglering vid en firma i södra Kalifornien.
Han har informerat sina klienter om att han höjer sitt arvode till 6 000 dollar i timmen för konsultuppdrag, upp från 4 200 dollar förra året.
Även om några potentiella klienter tackat nej har han fortfarande fullt upp. ”Det är grundläggande utbud och efterfrågan”, säger han till WSJ.
Prestige en av drivkrafterna bakom
Drivkrafterna bakom uppgången är flera: hårdare konkurrens om topptalanger, de enorma insatserna i komplexa processer och affärer, och inte minst prestige.
”Att sätta dessa arvoden är mer konst än vetenskap. I ett visst skede är det för några firmor närmast ett PR-drag”, säger David Lat, tidigare företagsjurist och numera juridikskribent, till WSJ.
AI kan skriva om branschen
Men bilden är inte entydig. Samtidigt som stjärnadvokater pressar sina priser uppåt, utmanas hela branschens affärsmodell av AI.
Enligt Thomson Reuters rapport ”Future of Professionals”, förväntar sig 80 procent av de tillfrågade advokatfirmorna att AI fundamentalt kommer att förändra hur de bedriver sin verksamhet, framför allt vad gäller prissättning och bemanning.
Beräkningarna är slående: varje jurist väntas spara i genomsnitt 190 arbetstimmar per år tack vare AI-verktyg, vilket motsvarar tidsbesparingar värda runt 20 miljarder dollar på den amerikanska marknaden enbart, enligt Reuters-rapporten.
Pressas från botten
Klienterna börjar redan märka av förändringen. Företag genomför alltmer juridiskt arbete internt med hjälp av AI, exempelvis regulatoriska ansökningar, due diligence-granskningar och dokumenthantering.
Det sätter press på firmorna för mer rutinbetonat arbete, även om toppskiktet av jurister tycks vara immuna.
”Traditionella arvodeshöjningar ser inte bara dyra ut – de ser ologiska ut”, säger Jim Delkousis, vd för analysföretaget Persuit, till WSJ.
Branschbedömare beskriver en juridisk marknad som rör sig i två helt olika riktningar på en gång: mot allt högre priser i toppen och mot ett fundamentalt ifrågasättande av timtaxan som affärsmodell i botten.
Hur länge dessa två krafter kan samexistera återstår att se.