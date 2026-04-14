Advokatsamfundets tillsynsenhet redovisar ett intensivt 2025, med kraftigt ökade disciplinärenden och de första sanktionsavgifterna mot advokatbyråer. Det framgår av enhetens årsrapport.
Advokatsamfundet: 40 procent fler disciplinärenden 2025
Under 2025 lämnades totalt 96 tillsynsärenden vidare till styrelsen, som i samtliga fall beslutade att inleda disciplinärenden.
Missa inte: Företagets gruvslarv som kostade 3 miljoner. Realtid
Det innebär en ökning med över 40 procent jämfört med 2024, skriver tidningen Advokaten. Totalt inledde enheten 151 ärenden inom den händelsestyrda tillsynen under året.
Viktig milstolpe för disciplinnämnden
En viktig milstolpe var att disciplinnämnden under året meddelade varning i fem ärenden kopplade till penningtvättslagstiftningen.
Läs även: Försov sig – nu får han böta 125 000 kronor. Dagens PS
I tre av dessa fall tilldelades advokatbyråerna även sanktionsavgifter av Länsstyrelsen i Stockholms lä, något som, enligt Advokaten, aldrig tidigare skett.
”Det är en viktig milstolpe”, säger Jens Kallmin, som leder tillsynsenheten, till tidningen.
Rekommenderar inte klientmedelskontorn
Som en följd av granskningen gick Advokatsamfundet även ut med en rekommendation till advokatbyråer att undvika klientmedelskonton för transaktioner om det inte är absolut nödvändigt.
Missa inte: Juristen: Fritidshus vid vatten kan leda till miljonförlust. Realtid
Den riskbaserade tillsynen under 2025 fokuserade på sex områden, däribland principalansvaret, advokatsamarbeten på insolvensmarknaden samt de nya kvalifikationskraven för försvararuppdrag. Rapporter med slutsatser och rekommendationer publicerades inom tre av dessa områden.
Handlar om annat än bara fel
Tillsynsenheten, som nu består av fem personer varav två med advokatbakgrund, betonar att arbetet inte enbart handlar om att granska och beivra fel, utan minst lika mycket om att ge konkret vägledning till advokatkåren. Informationsutskick om penningtvättsfrågor har tagits emot väl.
”Det är ganska svårt att vara advokat, särskilt i en komplex omvärld. Det kommer lagstiftning som inte riktigt är förenlig med advokatetiken. Men etiken är fortfarande hög”, säger Jens Kallmin till Advokaten.
Antalet domstolsrapporter om nedsatta advokatersättningar ökade med cirka 26 procent under 2025, efter att tillsynsenheten genomfört en informationssatsning riktad till samtliga svenska domstolar.