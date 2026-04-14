Advokatsamfundet: 40 procent fler disciplinärenden 2025

Under 2025 lämnades totalt 96 tillsynsärenden vidare till styrelsen, som i samtliga fall beslutade att inleda disciplinärenden.

Det innebär en ökning med över 40 procent jämfört med 2024, skriver tidningen Advokaten. Totalt inledde enheten 151 ärenden inom den händelsestyrda tillsynen under året.

Viktig milstolpe för disciplinnämnden

En viktig milstolpe var att disciplinnämnden under året meddelade varning i fem ärenden kopplade till penningtvättslagstiftningen.

I tre av dessa fall tilldelades advokatbyråerna även sanktionsavgifter av Länsstyrelsen i Stockholms lä, något som, enligt Advokaten, aldrig tidigare skett.

”Det är en viktig milstolpe”, säger Jens Kallmin, som leder tillsynsenheten, till tidningen.