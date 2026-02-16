Almega lyfter jurist till vice VD

Almegas vd Ann Öberg lyfter att AI och digitalisering förändrar arbetsmarknaden och att organisationen behöver utvecklas i takt med omställningen.

”Med Jonas Stenmo som vice vd kommer organisationens transformation kunna förena teknikskifte med klokt arbetsgiveri”, säger Ann Öberg.

Erfarenhet från tre decennier av arbetsrätt

Stenmo har 30 års erfarenhet av förhandlingar och arbetsrättsliga processer. I 15 år har han lett Almegas arbetsrättsenhet, vars jurister bland annat företräder medlemsföretag i Arbetsdomstolen.

Almega är tjänstesektorns arbetsgivar- och branschorganisation och företräder företag inom en rad olika tjänsteområden.

”Nu breddas min roll och jag hoppas kunna bidra till att stärka processer, utveckla tjänsteerbjudandet och skapa en ännu mer effektiv organisation”, säger Jonas Stenmo.

