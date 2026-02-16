Chefsjuristen Jonas Stenmo blir vice vd för Almega. Han behåller samtidigt sin nuvarande roll som chefsjurist, enligt ett pressmeddelande.
Almega lyfter jurist till vice VD
Almegas vd Ann Öberg lyfter att AI och digitalisering förändrar arbetsmarknaden och att organisationen behöver utvecklas i takt med omställningen.
”Med Jonas Stenmo som vice vd kommer organisationens transformation kunna förena teknikskifte med klokt arbetsgiveri”, säger Ann Öberg.
Erfarenhet från tre decennier av arbetsrätt
Stenmo har 30 års erfarenhet av förhandlingar och arbetsrättsliga processer. I 15 år har han lett Almegas arbetsrättsenhet, vars jurister bland annat företräder medlemsföretag i Arbetsdomstolen.
Almega är tjänstesektorns arbetsgivar- och branschorganisation och företräder företag inom en rad olika tjänsteområden.
”Nu breddas min roll och jag hoppas kunna bidra till att stärka processer, utveckla tjänsteerbjudandet och skapa en ännu mer effektiv organisation”, säger Jonas Stenmo.
