En federal jury i New York slog på onsdagen fast att underhållningsjätten Live Nation och dess dotterbolag Ticketmaster olagligt har monopoliserat den amerikanska marknaden för livekonserter och överdebiterat konsumenter.
Jury slår fast: Biljettjätten driver olaglig monopolverksamhet
Juryn slog fast att Live Nation har ett olagligt monopol på marknaden för biljettjänster till fler än 200 större konsertarenor, samt på marknaden för dussintals stora amfiteatrar som bokas av artister.
Bolaget ska också olagligen ha villkorat artisters tillgång till dess amfiteatrar med att de samtidigt använder Live Nations promotiontjänster.
Skadestånd väntar
Domen kommer efter en sju veckor lång rättegång och fyra dagars överläggningar, enligt BBC. Juryn kom fram till att Ticketmaster överdebiterat kunder med 1,72 dollar per biljett under flera års tid, en siffra som nu väntas ligga till grund för beräkningen av skadestånd.
Live Nation organiserade förra året fler än 55 000 konserter världen över med 159 miljoner besökare.
Företaget uppger själv att det förväntade skadeståndet understiger 350 miljoner dollar, skriver Reuters, och har satt av 280 miljoner dollar för en uppgörelse med delstaterna.
Bolaget meddelade i ett uttalande att ”juryns utslag inte är sista ordet i denna fråga” och hänvisade till flera rättsliga invändningar som ännu inte prövats.
Föll på börsen
Live Nations aktie föll med drygt 6 procent efter domen, medan konkurrenterna Vivid Seats och StubHub steg med 9,3 respektive 3,5 procent.
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) stämde ursprungligen bolaget tillsammans med en koalition av delstater 2024, men drog sig ur mitt under rättegången efter att ha träffat en uppgörelse.
Delstaterna, ledda bland andra av Kaliforniens justitiekansler Rob Bonta och New Yorks justitiekansler Letitia James, fortsatte processen.
”En jury har funnit det vi länge vetat: Live Nation och Ticketmaster bryter mot lagen och kostar konsumenterna miljontals dollar”, sa Letitia James i ett uttalande återgivet av Reuters.
Kraven växte efter Taylor Swift-turné
Kraven på att granska Live Nations dominans växte efter att Ticketmasters system kollapsade under biljettförsäljningen till Taylor Swifts Eras-turné 2022, då fans tvingades vänta i timslånga digitala köer.
Delstaterna väntas nu i kommande rättsliga förfaranden kräva att Ticketmaster tvingas avyttras från Live Nation samt driva skadeståndskrav.
Domare Arun Subramanian kan även besluta om ekonomiska sanktioner och åtgärder för att återställa konkurrensen på marknaden.