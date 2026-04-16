Jury slår fast: Biljettjätten driver olaglig monopolverksamhet

Juryn slog fast att Live Nation har ett olagligt monopol på marknaden för biljettjänster till fler än 200 större konsertarenor, samt på marknaden för dussintals stora amfiteatrar som bokas av artister.

Bolaget ska också olagligen ha villkorat artisters tillgång till dess amfiteatrar med att de samtidigt använder Live Nations promotiontjänster.

Skadestånd väntar

Domen kommer efter en sju veckor lång rättegång och fyra dagars överläggningar, enligt BBC. Juryn kom fram till att Ticketmaster överdebiterat kunder med 1,72 dollar per biljett under flera års tid, en siffra som nu väntas ligga till grund för beräkningen av skadestånd.

Live Nation organiserade förra året fler än 55 000 konserter världen över med 159 miljoner besökare.

Företaget uppger själv att det förväntade skadeståndet understiger 350 miljoner dollar, skriver Reuters, och har satt av 280 miljoner dollar för en uppgörelse med delstaterna.

Bolaget meddelade i ett uttalande att ”juryns utslag inte är sista ordet i denna fråga” och hänvisade till flera rättsliga invändningar som ännu inte prövats.