15 apr.
2026

Realtid
JUST NU:

Timarvoden för jurister – snart ett minne blott?

Juridik

Ungerns nya regering står inför krav på rättsreformer

Tisza-ledaren Péter Magyar, nu Ungerns premiärminister, har möjligheten att vända en dyster juridisk utveckling i landet. (Foto: Denes Erdos /AP/TT)
Johan Colliander

Ungerns kommande regering möter höga förväntningar på att återställa rättsstaten efter 16 år under Viktor Orbáns styre. Både inhemska röster och internationella organisationer pekar på djupgående problem i rättsväsendet och kräver snabba reformer.

Adrienn Laczó, som efter 24 år som domare lämnade yrket i protest, beskriver ett system genomsyrat av politisk styrning.

För SVT berättar hon att befordringar inom rättsväsendet styrs av lojalitet med regeringen snarare än kompetens, och att känsliga mål fördelas till domare som anses pålitliga av makten.

”Systemet nu, hur domare utses, befordras, utbildas och utvärderas är helt ruttet. Det måste förnyas”, säger hon till SVT.

Har styrts under undantagstillstånd

Human Rights Watch konstaterar i en rapport publicerad den 14 april att Ungern har styrts under undantagstillstånd sedan 2020, vilket gett regeringen möjlighet att styra genom dekret med minimal parlamentarisk insyn.

Organisationen lyfter bland annat fram ett dekret från februari 2026 som beordrade domstolar att lägga ner kommuners stämningar mot en statlig skatt, ett direkt ingrepp i pågående rättsprocesser som väcker allvarliga frågor om maktdelningen.

Kan ta tid att återställa

Laczó välkomnar maktskiftet men varnar för att reformerna kommer att ta tid.

”Orbán hade 16 år på sig att ändra det, och jag skulle inte säga att det kommer att ta lika lång tid att ändra tillbaka, men kanske i alla fall hälften”, säger hon.

Reformerna har också ekonomisk betydelse.

Omkring 200 miljarder kronor i EU-stöd är frysta på grund av brister i rättsstaten, enligt SVT. Human Rights Watch uppmanar den nya regeringen att omedelbart avsluta styrning genom dekret, avveckla det omstridda Suveränitetsskyddskontoret och genomföra de reformer som EU-kommissionen ställt som villkor för att frigöra medlen.

Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Juridik

Advokatsamfundet: 40 procent fler disciplinärenden 2025

14 apr. 2026
Fastigheter

Hyresgästföreningen: "Tvisten handlar om de höga hyrorna – inget annat"

14 apr. 2026