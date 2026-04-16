Advokat granskas efter misstänkta värvningspengar till fängelsedömd klient

Uppgifterna blev kända när den intagne mannen, som avtjänar straff för narkotikabrott, avlyssnades av polisen.

Missa inte: Advokaten fakturerade 27 000 i timmen – nu är affärsmodellen på väg bort. Realtid

I ett telefonsamtal med sin flickvän, genomfört via en insmugglad mobiltelefon, berättade mannen om kommande insättningar på hennes bankkonto, rapporterar Dagens industri.

”Det är mina pengar. Jag får det av min advokat. Jag hjälper henne med klienter. Och jag tar andel”, säger mannen enligt Di, och namnger sin offentliga försvarare.

På frågan om hur stora summor det rörde sig om svarar han ”mellan 30 000 till 60 000”.

När flickvännen ifrågasatte om upplägget var tillåtet ska mannen ha avfärdat oron: ”Vad är problemet? Det sitter 40 personer här, alla kan välja sin egen advokat. Jag ber dem att välja min.”

Har inlett undersökning

Polisen bedömde uppgifterna som tillräckligt graverande för att Åklagarmyndigheten skulle agera. Kammaråklagare Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption, som redan leder en förundersökning mot den intagne, tog över ärendet.

”Enligt min bedömning var det inte fråga om något brottsligt, däremot var det stötande om uppgifterna stämde. Därför skrev jag till domstolen och begärde att advokaten borde bli entledigad som försvarare åt den misstänkte”, säger Edvardsson till Di.

Läs även: Advokaten varnar för arvsfälla: Fler testamenten kan bli ogiltiga. Dagens PS

Advokaten har självmant lämnat uppdraget, men tillbakavisar bestämt att några pengar ska ha betalats ut. ”Påståendena är osanna och saknar helt grund”, skriver hon till Göteborgs tingsrätt.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterar inte ärendet med hänvisning till sekretess.

Enligt Advokatsamfundets yrkesetiska regler är det förbjudet för advokater att betala ersättning till någon som tillför dem uppdrag. Brott mot reglerna kan leda till erinran, varning, böter eller uteslutning.