Tingsrätten skickade fel – nu rivs domen upp

Målet började som ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett inkasso‑ och kreditupplysningsföretag krävde att en man skulle betala drygt 23 000 kronor i skuld och avtalad dröjsmålsränta.



Mannen bestred, enligt Dagens Industri, kravet och svarade via sin e‑postadress när Kronofogden delgav honom föreläggandet.

I samband med detta fick han information om att förenklad delgivning kunde ske till den adress som senast använts i målet – och att detta även kunde vara en elektronisk adress.

Läs också: Bedrägerierna skenar – kryptoförluster på svindlande 80 miljarder.Realtid

Hos tingsrätten gick något fel

När ärendet överlämnades till tingsrätten skulle mannen återigen svara på ett föreläggande.



Men den här gången skickades handlingarna inte till den e‑postadress han tidigare använt. I stället valde tingsrätten att posta dem till hans folkbokföringsadress.

Men mannen fick aldrig handlingarna och svarade därför inte inom den utsatta tiden.

Tredskodom utan att mannen fått veta något

Eftersom inget svar kom meddelade tingsrätten tredskodom och gick på inkassobolagets krav. Först långt senare fick mannen kännedom om domen och begärde att den skulle undanröjas.



Han hävdade att han aldrig fått del av handlingarna och därför inte haft möjlighet att försvara sig.

ANNONS

Läs också: Legora fortsätter sin expansion – köper upp start-up. Realtid

Hovrätten: fel adress – grovt rättegångsfel

Hovrätten konstaterar att den senast kända adressen i målet var mannens e‑postadress, eftersom det var där han svarat Kronofogden.



När tingsrätten ändå använde folkbokföringsadressen bröt den mot reglerna för förenklad delgivning.

Att meddela tredskodom utan korrekt delgivning är ett grovt rättegångsfel som kan ha påverkat utgången. Därför undanröjs domen och målet skickas tillbaka till tingsrätten för ny handläggning.

Missa inte: Zuckerbergs huvudbry – investerarna gillar inte hans strategi. Realtid