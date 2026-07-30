Zuckerbergs huvudbry – investerarna gillar inte hans strategi

Meta föll kraftigt på börsen efter att bolagets kvartalsrapport väckt oro för de snabbt växande kostnaderna för satsningarna på artificiell intelligens.

Aktien backade omkring 9 procent i förhandeln, skriver Financial Times.

Det motsvarade ett börsvärdesfall på över 100 miljarder dollar.

Investerar mer än tidigare

Rapporten visade att Metas fria kassaflöde rasade med 91 procent under det andra kvartalet till 784 miljoner dollar, jämfört med 8,5 miljarder dollar under samma period i fjol.

Samtidigt presenterade bolaget en intäktsprognos för det tredje kvartalet på mellan 61 och 64 miljarder dollar, där mittpunkten låg under analytikernas förväntningar.

Bakom utvecklingen ligger bolagets omfattande investeringar i AI-infrastruktur. Meta räknar nu med investeringar på mellan 130 och 145 miljarder dollar under året, en höjning från tidigare prognoser.

Dessutom har bolaget justerat upp sin prognos för de totala kostnaderna till mellan 165 och 169 miljarder dollar, bland annat till följd av juridiska kostnader.

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