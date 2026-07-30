Meta investerar enorma belopp i AI och Mark Zuckerberg vill fortsätta satsningen. Men investerare börjar oroa sig rejält.
Zuckerbergs huvudbry – investerarna gillar inte hans strategi
Meta föll kraftigt på börsen efter att bolagets kvartalsrapport väckt oro för de snabbt växande kostnaderna för satsningarna på artificiell intelligens.
Aktien backade omkring 9 procent i förhandeln, skriver Financial Times.
Det motsvarade ett börsvärdesfall på över 100 miljarder dollar.
Investerar mer än tidigare
Rapporten visade att Metas fria kassaflöde rasade med 91 procent under det andra kvartalet till 784 miljoner dollar, jämfört med 8,5 miljarder dollar under samma period i fjol.
Samtidigt presenterade bolaget en intäktsprognos för det tredje kvartalet på mellan 61 och 64 miljarder dollar, där mittpunkten låg under analytikernas förväntningar.
Bakom utvecklingen ligger bolagets omfattande investeringar i AI-infrastruktur. Meta räknar nu med investeringar på mellan 130 och 145 miljarder dollar under året, en höjning från tidigare prognoser.
Dessutom har bolaget justerat upp sin prognos för de totala kostnaderna till mellan 165 och 169 miljarder dollar, bland annat till följd av juridiska kostnader.
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Tror att det ska gå ihop
Vd:n Mark Zuckerberg försvarade strategin och menade att investeringarna redan stärker Metas annonsverksamhet samtidigt som de ska skapa helt nya intäktskällor på sikt.
En central del av planen är utvecklingen av AI-agenter som ska kunna utföra uppgifter åt användare dygnet runt, exempelvis inom hälsa, privatekonomi, utbildning och kundservice.
Meta ser också möjligheter att sälja AI-tjänster till företag, bland annat avancerade kodningsverktyg och automatiserade kundtjänstlösningar.
På längre sikt är ambitionen att erbjuda tjänster som kan hjälpa företag att starta och driva verksamheter med hjälp av AI.
Vill hitta nya intäktskällor
Bolaget investerar samtidigt miljardbelopp i nya datacenter och rekryterar ledande AI-forskare för att stärka sin konkurrenskraft.
Meta uppges även undersöka möjligheten att hyra ut datorkapacitet till externa AI-bolag, vilket skulle öppna en ny intäktskälla utanför den traditionella annonsaffären.
Omsättningen under kvartalet blev något högre än väntat, men nettoresultatet sjönk med 14 procent till 15,8 miljarder dollar.
Resultatet belastades bland annat av engångskostnader kopplade till rättsprocesser och avgångsvederlag efter tidigare personalneddragningar.
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