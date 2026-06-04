Domstol skär notan med 80 procent – advokat får skarp kritik

Målet rörde Skatteetatens, norska Skatteverket, rätt att få tillgång till mobiltelefoner och drevs av bland andra datacentergrundaren Lars Naas.

Banouns sida hade lagt ned 256 timmar och fakturerat nästan 1,5 miljoner norska kronor exklusive moms, fördelat på flera jurister och biträden. Snittpriset landade på omkring 5 500 kronor i timmen, enligt Dagens Næringsliv.

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Statens företrädare David Magnus Myr från Regjeringsadvokaten gick hårt åt notan i förhandlingens slutskede.

”Det går helt enkelt inte”, sa han enligt DN och ifrågasatte hur det kunde krävas 25 timmars förberedelse för varje timme i rätten.

Domaren höll med

Domaren Helge Johannessen gav Myr rätt.

Både den genomsnittliga timtaxan och antalet timmar var för höga, slog han fast. Efter en helhetsbedömning kom rätten fram till att staten ska betala 300 000 kronor, en minskning med ungefär 80 procent jämfört med Banouns krav.

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Banoun själv försvarar förberedelserna och kallar dem nödvändiga. Hon pekar på att målet var omfattande, med fyra kärande, fyra bolag och kontrollåtgärder i tre städer, och att utgångsläget var svårt sedan staten nyligen vunnit ett liknande mål i Høyesteretts ankeutvalg.

”Hade vi begränsat oss till de tilldelade resurserna hade vi förlorat alla fyra målen”, säger hon till DN.

Hon lyfter också fram en grundläggande asymmetri mellan staten och enskilda. Staten är den starkare parten med en offentlig apparat bakom sig, medan privata advokater måste bära kostnader för lokaler, skatter och annat.