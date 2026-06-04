Kontroversiella AI-bolaget får stort uppdrag i finansbranschen

Den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis är en jätte i USA och har många stora kunder i finansbranschen.

Nu har byrån ingått ett flerårigt samarbete med mjukvarubolaget Palantir för att utveckla AI-verktyg riktade mot riskkapital- och private equity-sektorn.

Satsningen är en del av en bredare investering på motsvarande omkring 5 miljarder kronor i egen AI-teknik.

Arbetar med de stora aktörerna

Målet är att effektivisera arbetet med kapitalanskaffning från institutionella investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser.

Tekniken ska hjälpa advokater att hantera fonddokumentation, utforma särskilda investeraravtal och övervaka att fondförvaltare följer överenskomna villkor, skriver Financial Times.

Systemet ska även kunna användas vid så kallade continuation vehicles, en allt vanligare typ av transaktion där riskkapitalbolag säljer tillgångar mellan egna fonder för att förlänga innehavsperioder och skapa likviditet för investerare.

Kirkland & Ellis är advokatbyrån med högst omsättning i världen och arbetar med flera av de största aktörerna inom private equity, däribland Blackstone, Thoma Bravo och EQT (börskurs EQT).