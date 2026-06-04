Palantir är ett av de mer kontroversiella AI-bolagen med sina täta kopplingar till USA:s försvarsindustri. Nu får man ett prestigefyllt uppdrag av Kirkland & Ellis.
Kontroversiella AI-bolaget får stort uppdrag i finansbranschen
Den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis är en jätte i USA och har många stora kunder i finansbranschen.
Nu har byrån ingått ett flerårigt samarbete med mjukvarubolaget Palantir för att utveckla AI-verktyg riktade mot riskkapital- och private equity-sektorn.
Satsningen är en del av en bredare investering på motsvarande omkring 5 miljarder kronor i egen AI-teknik.
Arbetar med de stora aktörerna
Målet är att effektivisera arbetet med kapitalanskaffning från institutionella investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser.
Tekniken ska hjälpa advokater att hantera fonddokumentation, utforma särskilda investeraravtal och övervaka att fondförvaltare följer överenskomna villkor, skriver Financial Times.
Systemet ska även kunna användas vid så kallade continuation vehicles, en allt vanligare typ av transaktion där riskkapitalbolag säljer tillgångar mellan egna fonder för att förlänga innehavsperioder och skapa likviditet för investerare.
Kirkland & Ellis är advokatbyrån med högst omsättning i världen och arbetar med flera av de största aktörerna inom private equity, däribland Blackstone, Thoma Bravo och EQT (börskurs EQT).
Vill förändra arbetet
Byrån uppger att den under förra året rådgav kring fonder som tillsammans antingen reste eller planerade att resa närmare 500 miljarder dollar.
En central del av projektet är att omvandla erfarna delägares kunskap och arbetsmetoder till AI-modeller som kan användas av över tusen jurister inom organisationen.
Ambitionen är att minska tidsåtgången i komplexa kapitalanskaffningar och på sikt förändra hur juridiska tjänster prissätts, från timdebitering till mer projektbaserade upplägg.
Samarbetet kommer samtidigt vid en tidpunkt då Palantir möter politisk granskning på flera håll.
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Kritiserat bolag
Bolaget har kritiserats för sitt arbete med amerikanska migrationsmyndigheter samt för sina kopplingar till försvarssektorn.
I Storbritannien har även företagets roll i offentlig infrastruktur varit föremål för debatt.
Enligt Kirkland var datasäkerhet en avgörande faktor vid valet av teknikpartner. Byrån betonar att Palantir inte kommer att få tillgång till klienternas konfidentiella uppgifter.
Affären är en av flera AI-satsningar som väntas följa på Kirklands investeringsprogram.
Det pågår samtidigt en kapplöpning mellan internationella advokatbyråer om att utveckla egna AI-plattformar för juridiskt arbete och fondförvaltning.
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