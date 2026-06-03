Boutredning drog ut på tiden: Advokat får straffavgift

Tingsrätten påminde advokaten vid flera tillfällen om att han behövde lämna in en årsredovisning för förvaltningen till minst en av dödsbodelägarna.

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Efter två påminnelser förelade tingsrätten honom vid vite att skicka in uppgifterna, skriver Dagens Juridik.

I mejl till tingsrätten ska advokaten ha uppgett att dödsbodelägarna var ”införstådda” med dödsboets ekonomi. En av delägarna hörde dock senare av sig till tingsrätten och uppgav att han fortfarande inte fått någon kontakt med advokaten.

Ser allvarligt på advokatens beteende

I anmälan till disciplinnämnden skriver lagmannen att tingsrätten ser ”mycket allvarligt” på att advokaten i sina kontakter med rätten inte varit sanningsenlig. På en av dödsbodelägarnas begäran entledigades advokaten senare från uppdraget som boutredningsman.

I sitt yttrande medger advokaten att han varit i dröjsmål med att upprätta bouppteckningen och att tingsrätten skickat påminnelser.

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Han menar däremot att uppgifterna i mejlen stämmer, eftersom han informerat dödsbodelägarna om tillgångar och skulder under det första året som boutredningsman. Samtidigt uppger han full förståelse för att delägaren är missnöjd med att bouppteckningen inte upprättats inom rimlig tid,

Disciplinnämnden konstaterar att advokaten dröjt med bouppteckningen och inte uppfyllt sin redovisningsskyldighet, och därigenom allvarligt åsidosatt sina plikter. Nämnden landar i en varning kombinerad med straffavgiften på 25 000 kronor.