Airbnb-dom ger Hyresgästföreningen rätt – men de får betala notan

Tvisten gäller en lägenhet i Åhus utanför Kristianstad. Hyresvärden hade vid flera tillfällen hyrt ut den via Airbnb till en högre hyra än den som förhandlats fram för huset. Värden hade inte först förhandlat med Hyresgästföreningen. Det rapporterar Dagens Juridik.

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Hyresgästföreningen såg uthyrningen som ett brott mot förhandlingsordningen och krävde skadestånd. Hyresnämnden i Malmö gick på värdens linje och ansåg att korttidsuthyrningen inte omfattades av hyresförhandlingslagen. Föreningen överklagade då till Svea hovrätt, enligt Hem & Hyra.

Ingen genväg i lagtexten

Hovrätten gör en annan bedömning än hyresnämnden. Enligt domstolen är utgångspunkten i hyresförhandlingslagen att en förhandlingsordning omfattar samtliga bostadslägenheter i ett hus.

Hovrätten anser inte att lagens ordalydelse kan läsas så att en hyresvärd själv får undanta vissa uthyrningar med motiveringen att de sker för kortvariga fritidsändamål.

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Domstolen medger att förhandlingar om korttidsupplåtelser och om permanentboende skiljer sig åt på flera punkter. Enligt hovrätten räcker det ändå inte för att göra undantag när lagtexten saknar stöd för det.

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”Hyresvärdar kan inte välja bort förhandlingsordningen genom att kalla uthyrningen för korttidsuthyrning”, säger Michelle Komulainen, förhandlingschef för Hyresgästföreningen region norra Skåne, i ett pressmeddelande.