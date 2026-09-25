En hyresvärd kan inte på egen hand lyfta ut lägenheter ur förhandlingsordningen genom att hyra ut dem kortvarigt via Airbnb. Det slår hovrätten fast. Ändå går Hyresgästföreningen från målet utan skadestånd, och med motpartens rättegångskostnader att betala.
Airbnb-dom ger Hyresgästföreningen rätt – men de får betala notan
Tvisten gäller en lägenhet i Åhus utanför Kristianstad. Hyresvärden hade vid flera tillfällen hyrt ut den via Airbnb till en högre hyra än den som förhandlats fram för huset. Värden hade inte först förhandlat med Hyresgästföreningen. Det rapporterar Dagens Juridik.
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Hyresgästföreningen såg uthyrningen som ett brott mot förhandlingsordningen och krävde skadestånd. Hyresnämnden i Malmö gick på värdens linje och ansåg att korttidsuthyrningen inte omfattades av hyresförhandlingslagen. Föreningen överklagade då till Svea hovrätt, enligt Hem & Hyra.
Ingen genväg i lagtexten
Hovrätten gör en annan bedömning än hyresnämnden. Enligt domstolen är utgångspunkten i hyresförhandlingslagen att en förhandlingsordning omfattar samtliga bostadslägenheter i ett hus.
Hovrätten anser inte att lagens ordalydelse kan läsas så att en hyresvärd själv får undanta vissa uthyrningar med motiveringen att de sker för kortvariga fritidsändamål.
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Domstolen medger att förhandlingar om korttidsupplåtelser och om permanentboende skiljer sig åt på flera punkter. Enligt hovrätten räcker det ändå inte för att göra undantag när lagtexten saknar stöd för det.
”Hyresvärdar kan inte välja bort förhandlingsordningen genom att kalla uthyrningen för korttidsuthyrning”, säger Michelle Komulainen, förhandlingschef för Hyresgästföreningen region norra Skåne, i ett pressmeddelande.
Skadeståndet blev noll kronor
Segern i sak gav dock inget skadestånd. Enligt hovrätten har värden upplåtit en enda lägenhet i förhållandevis begränsad omfattning, och upplåtelserna har varat i några dagar.
Upplåtelserna omfattades visserligen av förhandlingsskyldigheten. Hovrätten bedömer ändå att intresset av att värden skulle ha följt lagen framstår som ganska svagt i just det här fallet.
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”Vid en samlad bedömning av vad som förevarit kring upplåtelserna bör skadeståndet i detta fall sättas ned till noll kronor”, skriver hovrätten.
Hyresgästföreningen hade enligt Hem & Hyra krävt runt 300 000 kronor, en summa som byggde på att lägenheten hyrts ut vid tio tillfällen. Eftersom överklagandet om skadestånd avslås ska föreningen dessutom ersätta hyresvärdens rättegångskostnader.
Vägledning i ett gränsland
Domen kommer när korttidsuthyrningen granskas allt hårdare. Frågan har inte varit självklar i hyresnämnderna. I Sundsvall fick en hyresvärd tidigare i år slippa att en förhandlingsordning infördes, med hänvisning till att bolaget hyr ut en del lägenheter via Airbnb.
På EU-nivå vill kommissionen ge städer större möjligheter att begränsa Airbnb och annan korttidsuthyrning, skriver Dagens PS.
Samtidigt pågår en bredare strid om hur hyrorna ska sättas. Hyresgästföreningen vill avskaffa systemet med skiljeman i dess nuvarande form, medan Fastighetsägarna vill ge skiljemannen mer makt. Föreningen utmanas dessutom om förhandlingsrätten av nya aktörer.