Byråer går samman – fortsätter satsa på advokatmodellen

Den 1 oktober upphör Gro Advokatbyrå som separat verksamhet. Samtliga medarbetare går över till Magnusson, och verksamheten är fullt integrerad från samma dag. Det framgår av ett pressmeddelande från byråerna.

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Gro har under många år biträtt tillväxtbolag samt svenska och internationella venture capital-fonder vid kapitalresningar och investeringar. Byrån arbetar också med tech och dataskydd och bistår större företag i frågor kring digitalisering.

”Deras specialistkompetens och nära relationer med både tillväxtbolag och investerare kompletterar Magnussons befintliga erbjudande mycket väl”, säger Yeshi Tikkanen, vd för Magnusson.

Liten byrå, tydlig nisch

Affären är inte stor i kronor räknat. Gro har strax under tio anställda och omsatte cirka 20 miljoner kronor i fjol, enligt Dagens Juridik.

Magnusson har enligt pressmeddelandet över 170 medarbetare på kontor i sex länder i Norden och Baltikum. Byrån omsatte cirka 124 miljoner kronor i Sverige förra året, enligt Dagens Juridik.

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För Gro:s klienter innebär sammanslagningen tillgång till en bredare byrå och ett internationellt nätverk, vilket framför allt ska underlätta vid expansion och gränsöverskridande affärer.

”Det här är ett naturligt nästa steg för Gro. Genom sammanslagningen kan vi fortsätta erbjuda den personliga och affärsnära rådgivning som kännetecknar Gro, samtidigt som våra klienter får tillgång till en bredare kompetens och internationell räckvidd, säger Ida Lindberg, partner på Gro.

Samma dag som sammanslagningen träder i kraft flyttar Magnusson också sitt Stockholmskontor från Strandvägen 1 till Norrlandsgatan 20, nära Stureplan.