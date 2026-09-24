Magnusson Advokatbyrå går samman med VC-specialisten Gro. Affären beskrivs uttryckligen som en satsning på advokatbyråmodellen, samtidigt som riskkapitalet lockar allt fler affärsjurister bort från Advokatsamfundet.
Byråer går samman – fortsätter satsa på advokatmodellen
Den 1 oktober upphör Gro Advokatbyrå som separat verksamhet. Samtliga medarbetare går över till Magnusson, och verksamheten är fullt integrerad från samma dag. Det framgår av ett pressmeddelande från byråerna.
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Gro har under många år biträtt tillväxtbolag samt svenska och internationella venture capital-fonder vid kapitalresningar och investeringar. Byrån arbetar också med tech och dataskydd och bistår större företag i frågor kring digitalisering.
”Deras specialistkompetens och nära relationer med både tillväxtbolag och investerare kompletterar Magnussons befintliga erbjudande mycket väl”, säger Yeshi Tikkanen, vd för Magnusson.
Liten byrå, tydlig nisch
Affären är inte stor i kronor räknat. Gro har strax under tio anställda och omsatte cirka 20 miljoner kronor i fjol, enligt Dagens Juridik.
Magnusson har enligt pressmeddelandet över 170 medarbetare på kontor i sex länder i Norden och Baltikum. Byrån omsatte cirka 124 miljoner kronor i Sverige förra året, enligt Dagens Juridik.
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För Gro:s klienter innebär sammanslagningen tillgång till en bredare byrå och ett internationellt nätverk, vilket framför allt ska underlätta vid expansion och gränsöverskridande affärer.
”Det här är ett naturligt nästa steg för Gro. Genom sammanslagningen kan vi fortsätta erbjuda den personliga och affärsnära rådgivning som kännetecknar Gro, samtidigt som våra klienter får tillgång till en bredare kompetens och internationell räckvidd, säger Ida Lindberg, partner på Gro.
Samma dag som sammanslagningen träder i kraft flyttar Magnusson också sitt Stockholmskontor från Strandvägen 1 till Norrlandsgatan 20, nära Stureplan.
Ställningstagande i riskkapitaldebatten
Enligt pressmeddelandet innebär sammanslagningen ”en fortsatt tydlig satsning på advokatbyråmodellen som rådgivningsform”.
Byrån räknar upp vad den modellen innebär: lagstadgad lojalitet mot klienten, tystnadsplikt, oberoende från externa intressen och skyldigheten att undvika intressekonflikter.
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Riskkapital nämns inte med ett ord. Men det går att läsa det som en markering i den debatt som pågått i branschen sedan riskkapitalet gjorde entré.
Riskkapitalet fortsätter knacka på
I augusti 2025 slog det danska riskkapitalbolaget Axcel samman sex affärsjuridiska byråer till AGRD Partners: Allié, Born, Morris Law, Next, Synch och TM & Partners.
Enligt rättegångsbalken får en advokatbyrå bara ägas av advokater. Därför tvingades ett hundratal advokater lämna Advokatsamfundet när gruppen bildades.
Sedan dess har fler anslutit. För tre veckor sedan meddelade Setterwalls att byråns Malmökontor lämnar advokatverksamheten och går över till AGRD. Juristerna där måste därmed också träda ut ur samfundet.
AGRD har å sin sida hävdat att byråerna behåller sitt oberoende och sitt klientfokus trots den nya ägarstrukturen.
Samfundet under press
Advokatsamfundet har inte dolt sitt missnöje. Generalsekreteraren Mia Edwall Insulander sade till Affärsvärlden att det är tråkigt när man ”prioriterar kapital framför advokatetiken”.
Samtidigt har samfundet tillsatt en arbetsgrupp som ska se över om regelverket är anpassat till teknikutvecklingen och globaliseringen.
Trycket kommer från flera håll. I USA har flera av de största byråerna undersökt ett kryphål som skulle låta riskkapitalbolag köpa in sig utan att formellt äga advokatverksamheten.
Legal tech-bolag som Lightbringer siktar dessutom på att ersätta byråerna helt i vissa delar av marknaden.