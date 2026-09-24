Börsbolaget värderades till 118 miljoner – såldes för en spottstyver

Den danska städplattformen Happy Helper noterades 2018 till ett värde av 118 miljoner danska kronor. Sex år senare såldes resterna till konkurrenten Pinploy, bolaget bakom Handyhand, för 690 500 kronor plus åtaganden mot anställda och de så kallade hjälparna.

Nu riktar konkursboets nya förvaltare Henrik Selchau Poulsen från Bruun & Hjejle och Andreas Kærsgaard Mylin från Holst Advokater hård kritik mot affären. Efter mer än två års utredning bedömer de att det kan finnas grund för ersättningskrav mot grundaren Dennis Forchhammer, förre rekonstruktören Nicolai Dyhr och hans dåvarande advokatbyrå Horten, i dag Hortendahl, rapporterar Børsen.

Missa inte: Advokater i Lundin-målet har fått miljoner – kan behöva betala tillbaka. Realtid

Vid konkursen hade Happy Helper 623 investerare.

Lånade ut pengar till köparen

Enligt förvaltarna planerades försäljningen i förväg av Dyhr och Forchhammer, utan att marknaden verkligen undersöktes.

Forchhammer lånade köparbolaget 400 000 kronor med rätt att konvertera lånet till aktier. Via HH Aktionærer ApS fick han sedan 23,2 procent av Handyhand, till en värdering på cirka 1,3 miljoner kronor. Vid Handyhands senaste kapitalanskaffning hade bolaget värderats till omkring 25 miljoner, och sommaren 2025 till cirka 50 miljoner.

Läs även: Skidanläggningen går mot konkurs – månader före säsongsstarten. Dagens PS

ANNONS

I en mejlväxling som förvaltarna lyfter fram skrev Handyhands advokat att Forchhammer kom in till en ”meget billig valuation”.