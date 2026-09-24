Den börsnoterade städplattformen Happy Helper såldes för en spottstyver strax före konkursen. Nu pekar nya konkursförvaltare ut grundaren, den tidigare rekonstruktören och storbyrån Hortendahl.
Börsbolaget värderades till 118 miljoner – såldes för en spottstyver
Den danska städplattformen Happy Helper noterades 2018 till ett värde av 118 miljoner danska kronor. Sex år senare såldes resterna till konkurrenten Pinploy, bolaget bakom Handyhand, för 690 500 kronor plus åtaganden mot anställda och de så kallade hjälparna.
Nu riktar konkursboets nya förvaltare Henrik Selchau Poulsen från Bruun & Hjejle och Andreas Kærsgaard Mylin från Holst Advokater hård kritik mot affären. Efter mer än två års utredning bedömer de att det kan finnas grund för ersättningskrav mot grundaren Dennis Forchhammer, förre rekonstruktören Nicolai Dyhr och hans dåvarande advokatbyrå Horten, i dag Hortendahl, rapporterar Børsen.
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Vid konkursen hade Happy Helper 623 investerare.
Lånade ut pengar till köparen
Enligt förvaltarna planerades försäljningen i förväg av Dyhr och Forchhammer, utan att marknaden verkligen undersöktes.
Forchhammer lånade köparbolaget 400 000 kronor med rätt att konvertera lånet till aktier. Via HH Aktionærer ApS fick han sedan 23,2 procent av Handyhand, till en värdering på cirka 1,3 miljoner kronor. Vid Handyhands senaste kapitalanskaffning hade bolaget värderats till omkring 25 miljoner, och sommaren 2025 till cirka 50 miljoner.
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I en mejlväxling som förvaltarna lyfter fram skrev Handyhands advokat att Forchhammer kom in till en ”meget billig valuation”.
Budet låg på tvångsförsäljningsnivå
Den 19 mars 2024 lät Forchhammer värdera tillgångarna, utan besiktning: 1,278 miljoner vid fortsatt drift och 257 250 kronor vid tvångsförsäljning. Tre dagar senare skrev han till Dyhr att han skulle instruera Handyhand att bjuda 250 000 kronor.
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När rekonstruktionen inleddes den 3 april accepterade Dyhr ett bud på 300 000 kronor, utan ny värdering och utan att kontakta andra köpare, enligt förvaltarna. Att priset till slut steg berodde enbart på att den statliga fonden Eifo, med pant i tillgångarna och en fordran på 8 miljoner, krävde ett marknadstest.
Två andra intressenter uppger i efterhand att de hade kunnat betala 2–2,5 miljoner, men ingen lämnade något konkret bud.
”Medvetet felaktigt”
Utåt lät det annorlunda. I Handyhands pressmeddelande i april 2024 sa Dyhr att det förts förhandlingar med flera tänkbara köpare. Inför fordringsägarna kallade han Handyhand en ”oberoende köpare”, ett påstående som förvaltarna nu beskriver som medvetet felaktigt.
Den förlust som boet kan kräva ersättning för är preliminärt beräknad till 587 500 kronor.
Samtliga inblandade tillbakavisar kritiken. Forchhammer påpekar att inget rättsligt avgörande fattats. Dyhr säger att förvaltarnas redogörelse inte är korrekt. Hortendahls managing partner Thomas Francis Beckett säger att byrån noterar det aviserade kravet och hanterar det tillsammans med sitt ansvarsförsäkringsbolag.
Efterspel till ”Den sorte svane”
Dyhr avsattes som förvaltare 2024 efter TV2-dokumentären ”Den sorte svane”, där han spelades in med dold kamera. I juni i år fick han enligt Ritzau fem års näringsförbud som advokat av Advokatnævnet, ett beslut han har överklagat till domstol.
Sedan januari 2026 har Danmark skärpt reglerna för hur konkursförvaltare utses. Frågan är aktuell även i Sverige, där gäldenärernas möjlighet att föreslå förvaltare länge ifrågasatts och Kronofogden i somras stoppade en känd förvaltare från nya uppdrag. Advokatskandaler har också skakat Norge.