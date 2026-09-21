Advokater i Lundin-målet har fått miljoner – kan behöva betala tillbaka

Advokater som företrätt målsägande i det omfattande Lundin-målet har fått ut miljonbelopp i förskott från staten.

Det har skett trots att domstolen ännu inte fattat något slutligt beslut om deras ersättning.

Målsägandebiträdena har i flera omgångar begärt förskott på sina kostnadsräkningar.

Pågick i 243 dagar

Rådmannen Tomas Zander har beviljat utbetalningarna, men enligt domstolen görs de som förskott på den slutliga ersättningen och kan därför komma att behöva betalas tillbaka, skriver Dagens Juridik.

Målet gäller misstankar om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sydsudan under perioden 1999–2003 och har beskrivits som en av de mest omfattande brottsutredningarna i svensk historia.

Huvudförhandlingen mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Orrön Energy pågick i totalt 243 dagar och avslutades den 28 maj i år.

Advokaterna har lämnat in kostnadsräkningar på betydande belopp. Thomas Bodström, som företrätt 32 målsägande, har begärt närmare 7,9 miljoner kronor.

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