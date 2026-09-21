Rättegången mot Lundin Oil blev utdragen. Det har lett till höga advokatarvoden som redan har betalats ut – i förskott.
Advokater i Lundin-målet har fått miljoner – kan behöva betala tillbaka
Advokater som företrätt målsägande i det omfattande Lundin-målet har fått ut miljonbelopp i förskott från staten.
Det har skett trots att domstolen ännu inte fattat något slutligt beslut om deras ersättning.
Målsägandebiträdena har i flera omgångar begärt förskott på sina kostnadsräkningar.
Pågick i 243 dagar
Rådmannen Tomas Zander har beviljat utbetalningarna, men enligt domstolen görs de som förskott på den slutliga ersättningen och kan därför komma att behöva betalas tillbaka, skriver Dagens Juridik.
Målet gäller misstankar om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sydsudan under perioden 1999–2003 och har beskrivits som en av de mest omfattande brottsutredningarna i svensk historia.
Huvudförhandlingen mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Orrön Energy pågick i totalt 243 dagar och avslutades den 28 maj i år.
Advokaterna har lämnat in kostnadsräkningar på betydande belopp. Thomas Bodström, som företrätt 32 målsägande, har begärt närmare 7,9 miljoner kronor.
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Behövde betala in moms
Anders Sjögren har begärt omkring 6,6 miljoner kronor, medan Percy Bratt yrkat på cirka 15,3 miljoner kronor. Karl Harling har begärt omkring 2 miljoner kronor.
Bodström har hittills fått 2,3 miljoner kronor i förskott. Harling har fått omkring 1,9 miljoner kronor och Bratt drygt 10,7 miljoner kronor, varav 1,9 miljoner kronor avser moms.
Vid den senaste begäran om förskott uppgav Bratt och Harling att de behövde få ut även momsbeloppen eftersom de skulle betalas in till Skatteverket innan domstolens slutliga beslut.
Domstolen beviljade förskotten, men eftersom det inte går att betala ut ett förskott enbart på momsen gjordes utbetalningen som förskott på kostnadsräkningen.
Beloppen omfattas därmed av en eventuell återbetalningsskyldighet.
Det slutliga beslutet om advokaternas ersättning väntas den 3 december 2026.
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