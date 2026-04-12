En rejäl minskning av Spaniens BNP skulle vara resultatet av en åtstramning av migrationen. Det är slutsatsen i en ny analys som beställts av regeringen.
Spanien: Om vi stoppar migranter kraschar vår ekonomi
Spanien varnar för kraftiga ekonomiska konsekvenser om migrationen stramas åt.
Den spanska regeringen under Pedro Sánchez har låtit ta fram prognoser som visar att en minskning av migrationen med 30 procent per år skulle slå hårt mot ekonomin.
Det är en analys som väcker debatt i en tid då många länder skärper sina gränser.
Skulle minska BNP
Enligt analysen väntas BNP i ett sådant scenario minska med fem procent inom tio år, och betydligt mer på längre sikt.
Rapporten kommer samtidigt som Spanien nått en rekordnivå på 22 miljoner sysselsatta, där migration pekas ut som en viktig förklaring till arbetsmarknadens styrka efter pandemin, skriver Euronews.
Konsekvenserna av en åtstramning sträcker sig långt bortom tillväxtsiffror. Inom jordbruket riskerar över 200 000 gårdar att överges inom 50 år, vilket skulle fördjupa avfolkningen på landsbygden.
Uppemot 20 procent av landets mindre kommuner kan försvinna helt, enligt analysen.
Många äldre i Spanien
Demografiska utmaningar förstärker bilden. I vissa provinser är medelåldern redan mycket hög, och utan inflyttning väntas befolkningen minska ytterligare.
Färre invånare innebär också färre elever, vilket kan leda till omfattande nedläggningar av skolor och annan samhällsservice.
Migrantarbetare spelar redan en central roll i flera sektorer. Inom jordbruket fyller de arbetskraftsbrist i regioner där inhemsk arbetskraft är svår att rekrytera.
Enligt rapporten bidrar migration även till ökade inkomster utan att pressa löner eller sysselsättning för inrikes födda.
Utgör redan en stor del av arbetskraften
Effekterna väntas bli särskilt tydliga inom vård och omsorg. Tillgången på omsorgspersonal kan minska kraftigt samtidigt som antalet äldre ökar.
I storstäder som Madrid utgör migranter redan en överväldigande majoritet av vårdpersonalen inom vissa yrken.
Även hälso- och sjukvården riskerar att drabbas. Antalet läkare kan minska betydligt vid minskad migration, vilket skulle förvärra befintliga problem med långa vårdköer och personalbrist.
Trycket på pensionssystemet ökar samtidigt. Färre arbetande innebär lägre skatteintäkter, vilket på sikt kräver högre avgifter för att upprätthålla dagens nivåer.
