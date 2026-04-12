Spanien: Om vi stoppar migranter kraschar vår ekonomi

Spanien varnar för kraftiga ekonomiska konsekvenser om migrationen stramas åt.

Den spanska regeringen under Pedro Sánchez har låtit ta fram prognoser som visar att en minskning av migrationen med 30 procent per år skulle slå hårt mot ekonomin.

Det är en analys som väcker debatt i en tid då många länder skärper sina gränser.

Skulle minska BNP

Enligt analysen väntas BNP i ett sådant scenario minska med fem procent inom tio år, och betydligt mer på längre sikt.

Rapporten kommer samtidigt som Spanien nått en rekordnivå på 22 miljoner sysselsatta, där migration pekas ut som en viktig förklaring till arbetsmarknadens styrka efter pandemin, skriver Euronews.

Konsekvenserna av en åtstramning sträcker sig långt bortom tillväxtsiffror. Inom jordbruket riskerar över 200 000 gårdar att överges inom 50 år, vilket skulle fördjupa avfolkningen på landsbygden.

Uppemot 20 procent av landets mindre kommuner kan försvinna helt, enligt analysen.